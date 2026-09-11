Netflix paraliza con miniserie basada en hechos reales y es top 1 global; tiene 3 capítulos y suma más de 13 millones de vistas

El true crime volvió a conquistar a los suscriptores de Netflix. Esta vez, la producción que está en el centro de la conversación es La muerte de la esposa del pastor, una miniserie documental de tres episodios que reconstruye la historia de Mica Miller y las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La producción alcanzó el primer lugar del listado global de la plataforma con 13,9 millones de visualizaciones en una semana.

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“¿Qué le pasó a Mica Miller? Esta serie documental recorre su vida, el brillante futuro que tenía por delante, su tóxico matrimonio y las misteriosas circunstancias de su muerte”, se lee en la sinopsis.

La historia comienza cuando Mica conoció, siendo apenas una adolescente, a John-Paul ‘JP’ Miller, un pastor de una iglesia de Myrtle Beach, Carolina del Sur. Años después, ambos iniciaron una relación que terminó en matrimonio.

Sin embargo, lo que parecía una vida ligada a la fe comenzó a transformarse en una relación marcada, según familiares, amigos y antiguos miembros de la congregación, por comportamientos de control y manipulación.

El documental también reconstruye los últimos meses de Mica. Después de intentar alejarse de su esposo y avanzar con un proceso de divorcio, la mujer fue encontrada muerta el 27 de abril de 2024 en Lumber River State Park, en Carolina del Norte. Tenía 30 años y las autoridades determinaron que se trató de un suicidio.

A partir de ese momento, su familia comenzó a cuestionar distintos aspectos de lo ocurrido y a buscar respuestas. La producción incorpora diarios personales, mensajes de texto, videos, registros policiales y testimonios de personas cercanas para reconstruir la relación y los acontecimientos previos a su muerte.

Con solo tres capítulos, La muerte de la esposa del pastor pone sobre la mesa temas como el control dentro de las relaciones, el abuso y la influencia de las estructuras religiosas, mientras intenta responder una pregunta que continúa generando interrogantes: ¿qué le pasó realmente a Mica Miller?