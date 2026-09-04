Mauricio Vargas, entonces director de SEMANA; Jorge Lesmes, jefe de redacción; y Edgar Téllez, jefe de investigaciones, fueron los tres periodistas que trabajaron de manera conjunta en el cubrimiento del Proceso 8000, la multimillonaria financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994 por parte del Cartel de Cali.

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Tres décadas después, su trabajo vuelve a la conversación pública a través de una serie documental que busca reconstruir aquel episodio desde la perspectiva de quienes estuvieron detrás de la investigación periodística. La serie El 8000: el presidente que se iba a caer se estrenó el 3 de septiembre y cuenta con cuatro episodios.

Para Vargas, la producción no es solamente una reconstrucción de lo que ya se conocía. “Son cuatro píldoras contra el olvido. Pero no es solo eso. No, la serie no se limita a contar lo que el libro cuenta”, asegura.

Los capítulos, según explica, incorporan novedades, primicias y entrevistas con personajes que nunca habían hablado, entre ellos el exsubsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Narcotráfico, Robert Gelbard.

Mauricio Vargas, periodista colombiano, coautor del libro ‘El presidente que se iba a caer’. Foto: HBO Max

Un aspecto central para Vargas es que la serie permite volver sobre un episodio que, con el paso de los años, puede resultar lejano para quienes no lo vivieron. La cantidad de información puede ser abrumadora, pero, según plantea, parte de la experiencia consiste precisamente en seguir las piezas hasta comprender cómo encajan.

Después de 30 años, además, han aparecido elementos que no estaban cuando fue publicado el libro escrito por los tres periodistas.

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La distancia temporal también permite mirar aquella investigación desde una coyuntura completamente distinta. En 2026, las redes sociales, la velocidad de publicación, las filtraciones y las herramientas digitales hacen parte de un ecosistema informativo que no existía cuando Vargas, Lesmes y Téllez investigaron el caso. Esa diferencia lleva a preguntarse qué permanece vigente de aquella manera de ejercer el periodismo.

Una investigación sin nombres

El periodista colombiano Edgar Téllez, coautor del libro sobre el Proceso 8000. Foto: HBO Max

La dimensión política de aquella investigación no fue ajena a sus protagonistas, pero ellos aseguran que su prioridad era otra: reportear. Téllez destaca que el anonimato de los periodistas en los artículos fue una condición que les permitió trabajar con tranquilidad y evitó que alguno de los tres adquiriera un protagonismo mayor que los demás.

“Y claro que teníamos presentísimo que estábamos cambiando el rumbo del país, porque los artículos que publicábamos eran muy de fondo y generaban consecuencias”, dice Téllez a SEMANA.

El periodista sostiene que una de las grandes fortalezas del cubrimiento fue tener las fuentes de información amarradas y contar con un panorama amplio del caso. Los tres podían sentarse a discutir el conjunto del Proceso 8000 y, desde allí, avanzar en la investigación.

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Jorge Lesmes pone el énfasis en el compromiso editorial de SEMANA con la investigación que dio origen al libro ‘El presidente que se iba a caer’. Foto: HBO Max

Lesmes pone el énfasis en el compromiso editorial de SEMANA con la investigación. El riesgo de equivocarse era alto y, por eso, cada información debía estar sustentada. En un escenario donde también intentaban hacerles llegar información falsa, la decisión fue privilegiar la verificación sobre la velocidad.

“En ese momento, nosotros guardábamos; a veces teníamos más información guardada que publicada, pero preferíamos eso antes de cometer un error”, explica Lesmes. Para él, esa forma de trabajar sigue ofreciendo una lección para el periodismo actual: la inmediatez no puede convertirse en una excusa para abandonar la verificación.

La serie ‘El 8000: el presidente que se iba a caer’ se estrenó el 3 de septiembre y cuenta con cuatro episodios. Foto: HBO Max

La información, sostiene, debe ser constatada y la reportería de campo continúa siendo necesaria. El periodista cuestiona una práctica que lleva a algunos reporteros a permanecer frente a una pantalla y reproducir lo primero que reciben, y reclama un mayor control de los editores.

Mauricio Vargas, periodista colombiano, coautor del libro ‘El presidente que se iba a caer’, junto a los periodistas Jorge Lesmes y Edgar Téllez. Foto: HBO Max

Vargas recuerda que ninguno de los tres se detuvo demasiado a pensar en las consecuencias mientras avanzaba el trabajo. Las consecuencias, sin embargo, llegaron. Habla de familias desestabilizadas y de problemas gástricos y nerviosos, pero también de una experiencia que los hizo crecer como personas.

Vargas debía responder por el trabajo de sus periodistas y ante Felipe López, propietario y presidente de la revista; pero cuando los tres se sentaban a trabajar, lo hacían como reporteros.

“Nosotros avanzamos como reporteros y no miramos mucho a los lados porque, si nos hubiéramos puesto a mirar a los lados, tal vez habríamos perdido el foco del trabajo”, recuerda.

La mirada audiovisual

‘El 8000: el presidente que se iba a caer’. Foto: Quinto Color

Para José Lombana, productor ejecutivo, el desafío fue transformar una investigación de enormes dimensiones en una narración audiovisual sin perder su esencia. La cantidad de material disponible obligó al equipo a tomar decisiones sobre qué contar, qué dejar por fuera y qué elementos podían sostenerse después de tres décadas.

Lombana explica que el guion estuvo a cargo también de las directoras Luisa Arrostegui y Luisa Reyes, ambas con perfil periodístico. Menciona a Jorge López, gerente general de Quinto Color, como quien sembró la semilla del proyecto.

La apuesta consistió en mantener el punto de vista de los tres periodistas y de sus vidas como reporteros, porque esa es, según explica, la visión del libro que sirvió como base.

“Quería que, como ellos lo acaban de decir, eso tuviera un punto de vista desde los tres periodistas, desde la vida de los tres reporteros. Porque esa es la visión del libro”, señala Lombana.

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El productor entiende el documental como una adaptación de una investigación periodística, no como una simple reproducción de sus contenidos. Durante las entrevistas con Vargas, Téllez y Lesmes, descubrió que todavía podían aparecer nuevas escenas y dimensiones de la historia.

“Ellos siguen hablando y yo sigo acá viéndolos y digo: wow, eso puede ser una escena superinteresante, la vida de ellos. O sea, nosotros lo que teníamos era material, pero estábamos haciendo la adaptación de una investigación”, cuenta.

‘El 8000: el presidente que se iba a caer’. Foto: Quinto Color

Ese proceso implicó convertir el material periodístico en una estructura audiovisual capaz de desplegar las múltiples aristas del caso. Lombana señala que hubo decisiones sobre lo que finalmente quedó dentro de la serie y lo que no.

Algunos elementos fueron excluidos porque podían permanecer en el terreno del rumor y el equipo trabajó sobre la base de la investigación realizada por los periodistas tres décadas atrás.

Así, 30 años después, el Proceso 8000 vuelve a plantear una discusión sobre el periodismo y el poder, pero también sobre la manera de contar una historia cuando sus protagonistas tienen nuevas cosas que decir y cuando las reglas de circulación de la información han cambiado.

Para los periodistas que la investigaron, la experiencia dejó una certeza: frente a la velocidad, reportería; frente al ruido, las fuentes; frente a una historia, la obligación de comprobarla.