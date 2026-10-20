Tabla de reclasificación tras derrota de Nacional y empate de Millonarios: así van los cupos a Libertadores y Sudamericana

La Liga BetPlay sigue su camino con el objetivo de colocarse al día en su calendario. Fue una jornada movida este 20 de octubre con efecto en la tabla de la reclasificación, las posiciones que suman los dos semestres y los mejores del año pescarán cupos a Copa Libertadores y Sudamericana.

Por la fecha 15 de la competencia, Atlético Nacional tuvo acción contra el Cúcuta Deportivo con James Rodríguez de titular, pero las cosas salieron mal y el club verdolaga perdió en el General Santander.

Este 1-0 en su contra fuerza a Atlético Nacional a no ceder más terreno en la recta final del ‘Todos contra Todos’ y así seguir en la pelea por la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. La situación tiene un tinte de preocupación, teniendo en cuenta la lista de lesionados, principalmente en el área de ataque.

Por su parte, en la reclasificación sigue volando pese a la derrota y parece que ya tiene el cupo asegurado a la Copa Libertadores por esta vía. Cabe recordar que si efectivamente finaliza primero en la reclasificación y no es campeón, irá a la fase previa del torneo continental. Cúcuta Deportivo acumula 37 unidades en este listado y es casi imposible que logre meterse en la pelea.

A segunda hora, Millonarios fue local en El Campín y logró un empate 1-1 con Once Caldas que sabe a derrota teniendo en cuenta que era un partido clave para la clasificación en la Liga Betplay y la pelea en la reclasificación.

Once Caldas por encima de Millonarios

Este empate le sirve al Once Caldas para llegar a 54 puntos en la tabla de la reclasificación y supera a Millonarios. Incluso, pasa a la sexta posición de forma parcial, lo que le daría un cupo a la Copa Sudamericana.

En lo que tiene que ver con Millonarios, llega a 52 puntos y está al borde de quedarse por fuera de competencia internacional el próximo año. Se cree que la octava posición, la que tiene el club Embajador, es la que recibe la última casilla para la Sudamericana, siempre y cuando los campeones de Liga y Copa Betplay estén entre los primeros siete.

Tabla de la reclasificación Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio

El problema es que Medellín lo persigue con 49 puntos y Atlético Bucaramanga tiene 47 unidades. Ambos tienen un partido menos que Millonarios, que se mantiene en la pelea para no descolgarse más e intentar sostenerse y ascender en próximas fehas.