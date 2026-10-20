Maracanazo de Boca Juniors: Jugará la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla

Boca Juniors conquista el Maracaná y con un gol que tenía en contra. Luego de la ida de las semifinales en La Bombonera, donde perdió 1-0, el gigante argentino no tenía nada más que remontar en uno de los templos del fútbol mundial y con todo en su contra. Apenas en el primer tiempo sorprendió a Vasco Da Gama con dos golazos para el 2-0 parcial.

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De esta manera, Boca Juniors ya se colocaba 2-1 en el marcador global y Vasco Da Gama dejaba ver sus errores en la zona defensiva, mientras que el visitante se veía mucho mejor físicamente y con líneas adelantadas dejaba ver mal parado al equipo carioca, al que no le fue suficiente el apoyo de su hinchada.

Esta es una de las grandes hazañas del club argentino. Lautaro Di Lollo puso en ventaja al Xeneize cuando apenas transcurrían cuatro minutos, con un medido cabezazo tras córner desde la izquierda de Lautaro Blanco.

Por si fuera poco, Boca aprovechó la situación poco después de la media hora, cuando Sebastián Villa dejó solo a Miguel Merentiel y su compañero facturó con una precisa definición. Fue el gol número 65 del delantero uruguayo desde que viste la camiseta azul y oro.

#Deportes | Sebastián Villa descrestó en Sudamericana con mágica asistencia: lo celebró Boca Juniors https://t.co/ZEkqkRRxpo — Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026

El volante uruguayo José Luis Rodríguez pudo marcar un gol para Vasco que le daba vida en la serie y así se empataba 2-2 la llave. El local siguió al ataque, pero Boca mostró su oficio con la pelota y alargó el marcador con golazo de Leandro Paredes para asegurar su cupo en la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el 23 de noviembre en el ‘Supermetro’ de Barranquilla.

Luego de haber conquistado las ediciones de 2004 y 2005, Boca se transformó en el primer club argentino presente en tres finales de la Sudamericana y ahora espera ganador entre Atlético Mineiro y City Torque de Uruguay.

Barranquilla se alista para la final

Barranquilla se alista para recibir el ‘Supermetro’, que se considera una de las obras de infraestructura más importantes del año en Colombia. Se espera que para comienzos de noviembre ya pueda ser entregado y de inmediato entrar en dominio de la Conmebol para la sede de la final de la Copa Sudamericana.

Un arduo trabajo que se ha desarrollado durante todo el 2026 y que avanza a pasos agigantados en este mes de octubre. Los reportes son más que alentadores. Se ultiman detalles con el tema de la iluminación, tecnología, pantallas, gramilla y silletería.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol en su visita al estadio Metropolitano de Barranquilla para ver el avance de las obras Foto: Suministrada a SEMANA

Se cree que el Supermetro tendrá capacidad para 65 mil espectadores y se convertirá en el estadio más moderno del país.