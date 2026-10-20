Blooper de Kevin Parra tras magistral pase de James Rodríguez: sufre Nacional y no paran las burlas

El volante Kevin Parra no la pasa bien luego de un blooper frente al arco que es tendencia en las redes sociales. El volante ofensivo, canterano de Atlético Nacional, tuvo el empate en una opción clarísima en el área del Cúcuta Deportivo, pero todo le salió mal.

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Sobre el minuto 59, James Rodríguez controló un buen balón por la zona derecha y a tres dedos colocó magistral pase para Kevin Parra, quien estaba totalmente solo frente al arco en medio de un contragolpe tras un tiro de esquina del Cúcuta.

El canterano pudo controlar, se sacó a un defensa, pero al momento de rematar, llegó mal pisado tras el enganche, el pie de apoyo le quedó muy cerca a la pelota, anuló el perfil y la pelota se le fue muy desviada por el palo izquierdo del portero.

La situación causó mucho asombro en jugadores de Atlético Nacional, por ejemplo Mateus Uribe y James Rodríguez no lo podían creer y se llevaron las manos a su rostro tras ver lo que había ocurrido con Kevin Parra y el gol que botó en el arco de Federico Abadía.

⚽😱 ¡DE NO CREER! Parra se perdió una gran oportunidad con Nacional. #LALIGAxWIN https://t.co/EStNiIAmqI — Win Sports (@WinSportsTV) October 21, 2026

Esa posibilidad fue la más clara de Atlético Nacional en el partido, donde tuvo mucha posesión de balón pero le costó definir. También se encontró con el portero Abadía quien detuvo varios balones peligrosos. Al final, Cúcuta Deportivo salió vencedor 1-0 y eso le es suficiente para meterse en la pelea por los cuadrangulares semifinales.

Derrota de Nacional que complica el grupo de los ocho

Esta caída de visitante fuerza a Atlético Nacional a no ceder más terreno en la recta final del ‘Todos contra Todos’ y así seguir en la pelea por la ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. La situación tiene un tinte de preocupación, teniendo en cuenta la lista de lesionados, principalmente en el área de ataque.

El club verdolaga tenía la posibilidad de ser primero y superar al América de Cali, pero la caída en el General Santander lo mantiene en la segunda posición de forma parcial. Cabe recordar que esa ventaja deportiva la tienen los dos primeros de la tabla, que serán los cabezas de serie.

Por su parte, Cúcuta Deportivo alcanza la octava posición y saca al Deportes Tolima y lo deja en la novena casilla. Por si fuera poco, con 21 puntos, amenaza a algunos que parecían encaminados a la clasificación como Atlético Bucaramanga, Millonarios y Santa Fe.