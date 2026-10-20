Teófilo Gutiérrez reveló la vez que el Real Madrid lo sondeó: fichaje frustrado sorprende en Colombia

En la previa a su partido de despedida como futbolista profesional, Teófilo Gutiérrez está entregando detalles sobre lo que fue su recorrido en el mundo del balompié.

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Ahora, Teófilo Gutiérrez contó que estuvo en el radar del Real Madrid. Fue en 2014, cuando brillaba con River Plate y fue importante con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil.

La confesión tomó por sorpresa a un gran sector del país, que desconocía la historia. Teo tuvo un memorable paso por varios equipos, pero parece que vestirse de blanco, con el escudo del Real Madrid en el pecho, fue un pendiente.

Teófilo Gutiérrez: “En Real Madrid estuvo mi nombre”

“Ser campeón internacional con Junior… y después, Real Madrid. Estuvo el nombre mío ahí, pero bueno, no se dio. Después, cumplí todos mis deseos”, contó Teo en charla con el periodista Steven Arce de As Colombia.

“En 2014 gané el rey de América y estuve ahí”, añadió.

🗨️ "Estuve cerca del Real Madrid" ⚽ Teófilo Gutiérrez en #EntrevistAS de #ASColombia 🎥 Vea la entrevista completa aquí: https://t.co/wPGaEm5m9m https://t.co/KP1UJsUTt3 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 20, 2026

River Plate (Argentina), Sporting Lisboa (Portugal) y Rosario Central (Argentina) son algunos de los equipos donde Teófilo Gutiérrez se ha desempeñado a nivel internacional.

Ya en Colombia, Teo ha defendido los colores del Barranquilla, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y su amado Junior. Además, durante varios años, fue un jugador importante en la Selección Colombia.

“El ídolo barranquillero se despedirá oficialmente del fútbol profesional el próximo 19 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en una noche que reunirá fútbol, música, amigos y algunas de las figuras que marcaron su carrera”, revelaron sobre el partido de despedida de Teo.

“The Last Dance promete convertirse en mucho más que un partido. Será un encuentro con la historia, los recuerdos y las personas que hicieron parte del camino de uno de los futbolistas más queridos, talentosos y polémicos del fútbol colombiano”, añaden.

Teófilo Gutiérrez y el anuncio oficial de su partido de despedida en el Metropolitano Foto: Suministrada a SEMANA

Tanto en Barranquilla como en todo el país hay expectativa por la despedida de uno de los jugadores más mediáticos e importantes que ha tenido el FPC en los últimos años.