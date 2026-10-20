Richard Ríos tiró magia para gol de Ittihad en Arabia: repetición retumba hasta Colombia

Es la segunda asistencia de Richard Ríos desde su llegaba a Arabia, pero la primera de tan alta factura para el volante de Selección Colombia.

El mediocampista que vive su primer año en la exótica liga del Medio Oriente le aportó este martes un ‘pasegol’ a los suyos en la victoria por 1-4 vs. Al-Ettifaq.

🇨🇴 ASISTENCIA de taco de Richard Ríos. El colombiano la puso para el 1-0 de #AlIttihad ante #AlEttifaq, al 16’. Es el segundo ‘pasegol’ del volante en la Liga de Arabia https://t.co/Y64YXUQMk1 — Pipe Sierra (@PSierraR) October 20, 2026

Casi sin querer, Ríos con el taco dio un pase medido a su compañero al que solo le fue necesario controlar para después rematar a pocos metros del arco. A esa altura fue el 0-1 que abrió el camino para la victoria contundente final.

George Ilenikhena celebró después y agradeció al colombiano por haberle limpiado la jugada para su gol que le sirvió para su cuenta personal en la primera división árabe.

Adaptado al Ittihad

El mediocampista colombiano llegó al conjunto de Yeda mediante un préstamo hasta julio de 2027, en una operación que no contempla una opción de compra acordada entre los clubes. El equipo saudí pagó tres millones de euros por la cesión.

El antioqueño debutó en la Liga Profesional Saudí el 5 de septiembre de 2026, en la victoria 2-1 frente al Al-Nassr. En ese compromiso disputó 45 minutos. Tres días después, fue titular y jugó el partido completo en el triunfo 2-1 contra Al-Fayha. Su primera asistencia en el campeonato llegó el 11 de septiembre, cuando participó en la victoria 3-1 ante Al-Faisaly, encuentro en el que permaneció 63 minutos en el campo.

Richard Ríos celebra junto a uno de sus compañeros en Al Ittihad Foto: Getty Images

En sus tres primeras presentaciones ligueras, Ríos acumuló 198 minutos, sin goles y con una asistencia. Su adaptación también incluyó compromisos internacionales: el 14 de septiembre disputó los 90 minutos en el empate 1-1 frente a Al-Shamal, por la Liga de Campeones de la AFC.

La llegada al fútbol saudí se produjo después de una temporada 2025/26 en la que el volante registró ocho goles y seis asistencias en 45 partidos oficiales con el Benfica. Sin embargo, durante el comienzo de la campaña siguiente perdió protagonismo en el conjunto portugués, situación que precedió a su salida hacia Arabia Saudita.

No fue borrado de Selección Colombia

Aunque el balompié saudí no sea del agrado absoluto de Néstor Lorenzo, el argentino dio muestras de que Ríos es parte importante de su grupo al convocarlo para la triple fecha de amistosos pasada en la que jugó con México, Paraguay y Perú.

Jhon Arias y Richard Ríos conversan junto a otros jugadores de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Richard mostró buena cara a pesar de ya no estar en la élite de Europa, tanto así que dio asistencia en el empate 1-1 con México donde anotó Luis Javier Suárez.

De seguir manteniendo ese nivel superlativo en su club, para la siguiente fecha de amistosos que está prevista para mediados de noviembre próximo, el apellido Ríos no haría falta.