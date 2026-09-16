“Aquí voy a estar pendiente”: Richard Ríos sorprendió a los mellizos Keylor y Keyler; uno de ellos tiene parálisis cerebral

El sueño de dos pequeños fanáticos del fútbol comenzó a hacerse realidad cuando Richard Ríos conoció la historia de Keylor y Keyler Palomino, los mellizos cartageneros que se hicieron virales por el apoyo que se brindan mientras enfrentan sus procesos de salud.

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Los hermanos, de cinco años, nacieron luego de apenas seis meses de gestación y desde entonces han tenido que superar diferentes dificultades.

Keylor fue diagnosticado con parálisis cerebral y tiene problemas para caminar, por lo que debe asistir constantemente a terapias de rehabilitación.

En medio de ese proceso, Keyler se convirtió en su principal compañía. Con palabras de ánimo y mucha ternura, suele acompañar a su hermano durante los ejercicios.

“Vamos, hermanito, tú eres un campeón, Dios está contigo. Tú eres un guerrero de Dios y vas a caminar”, le dice su mellizo mientras lo anima.

La historia de los pequeños llamó la atención en redes sociales, donde sus familiares comenzaron a compartir videos de sus terapias.

En su casa, incluso utilizan tubos y pedazos de madera para ayudar a Keylor con algunos ejercicios.

Pero el pequeño también tiene otros sueños. Uno de ellos es convertirse en futbolista y conocer personalmente a Richard Ríos, mediocampista colombiano que actualmente juega en el Al-lttihad de Arabia Saudita.

Keylor le enviaba videos al jugador para demostrarle su admiración, sin imaginar que sus mensajes llegarían hasta él.

Finalmente, Ríos dio respuesta. El futbolista grabó un mensaje especialmente para los mellizos y les contó que había visto sus publicaciones.

La reacción de Keylor y Keyler quedó registrada en un video en el que aparecen junto a su padre, Jairo Palomino, mientras escuchaban las palabras del jugador.

“Quería comenzar este video mandándoles un abrazo supergrande a ustedes y a su familia. Que Dios los bendiga”, dijo Ríos. También agradeció el cariño que los niños le han demostrado mediante mensajes, videos y canciones.

El futbolista les pidió que mantuvieran la fe y siguieran adelante pese a las dificultades. “Desde la distancia, estamos para sumar, para apoyarlos, para hacer lo que esté a mi alcance y aquí voy a estar pendiente de ustedes”, afirmó.

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La emoción creció cuando el jugador les dijo que también quería verlos cumplir sus sueños, incluido el de jugar fútbol. Además, destacó la fortaleza de toda la familia y aseguró: “Ahora soy yo quien soy fan del gran Keylor”.

Para los mellizos, el mensaje significó mucho más que un saludo: fue un momento que confirmó que la admiración que sentían por su ídolo también podía convertirse en una motivación para continuar con su proceso.