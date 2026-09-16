Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional: hora exacta y dónde ver el debut de James Rodríguez

Inter de Bogotá y Atlético Nacional se enfrentarán este miércoles, 16 de septiembre, en un partido especial por el debut de James Rodríguez en la Liga BetPlay 2026-II. El volante cucuteño entró en la convocatoria de Lucas González y seguramente tendrá minutos en la cancha de El Campín.

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Aunque James apenas lleva una semana entrenando con Nacional, el cuerpo técnico considera que es el momento de empezar a darle rodaje. Su último partido oficial fue el pasado 7 de julio, cuando la Selección Colombia enfrentó a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.

El duelo de Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional está programado para iniciar sobre las 8:20 p. m. y la transmisión oficial correrá por cuenta de Win Sports+. Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso a través de Win Play, aunque es necesario tener una suscripción activa.

Atlético Nacional agota boletería en Bogotá

Por sí sola, la visita de Atlético Nacional a Bogotá hubiera tenido buenos números en venta de boletería; sin embargo, las entradas se agotaron en cuestión de horas tras conocerse que James Rodríguez entraría en la lista de convocados.

El volante cucuteño fue presentado el sábado pasado en el Atanasio Girardot y de una vez le pidió al cuerpo técnico que lo tuviera en cuenta para jugar ante Internacional de Bogotá.

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“Sabe que lo admiro por su fútbol y lo hecho en Europa. Pasó, afortunadamente para mí, poder dirigirlo. Somos unos afortunados; lo que ha hecho James para dejar en alto el nombre del país está al nivel de muy pocos. Que podamos contar con él acá será un privilegio”, dijo Lucas González en rueda de prensa.

James Rodríguez jugará su primer partido con Atlético Nacional justo después de haber anunciado su retiro de la Selección Colombia, una decisión que retumbó en todo el país.

Presentación de James Rodríguez ante la hinchada de Atlético Nacional en compañía de David Ospina, Sebastián Arango y Víctor Marulanda. Foto: @nacionaloficial

Aunque todos los ojos de la hinchada están puestos en el nuevo fichaje de lujo, el cuadro verdolaga viene a Bogotá con cuatro bajas sensibles: Nicolás Rodríguez (esguince de ligamento colateral medial), Edwin Cardona (fatiga muscular), Matheus Uribe (lesión en los isquiotibiales) y Elkin Rivero (readaptación en campo).

Con esas ausencias, el once inicial estaría conformado por Franco Armani; Andrés Felipe Reyes, Neider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Simón Rojas, Juan Manuel Zapata; Marlos Moreno, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

James Rodríguez, por su parte, empezaría en el banco y entraría para el remate del segundo tiempo.

Dónde ver en vivo el partido de Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional