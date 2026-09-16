¿Cansado de las motos ruidosas? Esta es la curiosa iniciativa que se volvió viral en redes sociales: piden copiarla en todo el país

La lucha contra las motos ruidosas tomó fuerza en Arauca capital. La Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno adelantaron durante ocho días operativos contra vehículos con escapes modificados y, según las autoridades, lograron disminuir en más de un 80 % la presencia de estas motos en la ciudad.

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El resultado fue presentado por la administración municipal en un llamativo video en el que también se muestran varios de los escapes que fueron incautados durante los procedimientos. Los elementos terminaron siendo destruidos y posteriormente entregados como chatarra.

“Se acabó el ruido, se acabó el desorden”, manifestó el alcalde Juan Quenza, al advertir que continuarán los controles contra quienes modifiquen los sistemas de escape de sus motocicletas.

La ofensiva no estaría dirigida únicamente contra el ruido. Las autoridades anunciaron acciones contra los llamados piques ilegales que, según señalaron, se realizan tanto en sectores urbanos como rurales del municipio.

La administración sostiene que estas prácticas afectan la tranquilidad de los habitantes y pueden estar relacionadas con siniestros viales. Por eso, anunció que los operativos continuarán para identificar a quienes participen en estas actividades. “Se les acabó la recochita”, expresó Quenza.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue precisamente la destrucción de los escapes incautados. Los elementos fueron presentados como parte del material utilizado para generar altos niveles de ruido y, posteriormente, terminaron acumulados como chatarra.

En la grabación, incluso se observa el momento en que funcionarios entregan estos elementos a un reciclador para que sean pesados y comercializados como material reciclable.

Procedimiento policial y Alcalde Juan Quenza a bordo de aplanadora Foto: Captura de pantalla Cuenta de Instagram Alcalde Juan Quenza / Montaje SEMANA

La estrategia también ha generado reacciones de usuarios en redes sociales, algunos de los cuales piden que medidas similares sean implementadas en otras ciudades del país, especialmente en zonas donde las motos con escapes modificados y los piques generan molestias entre residentes.

El llamado abre un debate sobre si es posible replicar este tipo de controles en otras ciudades. La Secretaría de Gobierno de Arauca aseguró que los operativos continuarán y no permitirán la circulación de motocicletas con escapes modificados en la capital araucana.

Mientras tanto, el mensaje de las autoridades es directo: después de intervenir las motos que generaban ruido, ahora el foco estará puesto en los piques ilegales y en quienes continúen realizando estas actividades.

El balance oficial habla de una reducción superior al 80 % en apenas ocho días.