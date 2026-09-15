Alerta por robo de vehículos en exclusivo sector del norte de Bogotá: así quedó al descubierto el ‘modus operandi’

Papo Amín, el presidente del Concejo de Bogotá, hizo un llamado especial a la Secretaría de Seguridad y de Movilidad para que se refuercen las alertas en el barrio Antiguo Country, específicamente en la calle 82 con autopista Norte, luego de que en las últimas horas se viralizara el video de un robo registrado a un vehículo en este sector de la ciudad.

En video: el “control universal” que estarían usando los ladrones para robar carros en Bogotá

En el video se evidencia que un conductor que transitaba en su camioneta se detuvo ante la luz roja del semáforo de la avenida principal y eso le dio la oportunidad al delincuente de llegar sorpresivamente por la parte trasera del vehículo para arrebatarle el espejo.

Ante la dificultad del desprendimiento de esta parte de la camioneta, el conductor maniobró de tal forma que buscó adelantarse para librarse del robo, mientras el delincuente se aferraba a él para safarlo.

Tras el hecho, el presidente del Concejo confirmó que existen múltiples denuncias por atracos similares en ese mismo punto de la ciudad, versión respaldada por decenas de usuarios en redes sociales.

Esta no es una modalidad desconocida por los capitalinos en diferentes sectores de la ciudad. Las autoridades y la ciudadanía coinciden en que uno de los puntos más críticos es la autopista Sur con calle 1 sur, en las inmediaciones de la estación de TransMilenio Santa Isabel.

Allí, la ciudadanía también pide una presencia especial de la Policía y la Alcaldía para atender la problemática de inseguridad para los conductores de la capital.

Por su parte, el distrito destaca que la mejor acción para contrarrestar esta problemática es la llamada de emergencia al 123, que les permite a las autoridades reaccionar, como sucedió este sábado, cuando un operativo logró dar con el paradero de una camioneta hurtada en la que se había quedado en el interior una menor de edad.

Los detalles inéditos de una búsqueda contrarreloj: la niña que había quedado en el interior de una camioneta hurtada.



Una llamada al 123 activó al Distrito, @PoliciaBogota, las cámaras de videovigilancia, las redes ciudadanas y hasta el helicóptero Halcón para encontrarla.… pic.twitter.com/xS1nVhQUNC — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 13, 2026