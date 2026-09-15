Colombia y Lorenzo alistan el golpe en la convocatoria: los cinco jugadores que pisan duro en septiembre

La Selección Colombia ultima detalles para dar la primera convocatoria luego del Mundial 2026. Tras alcanzar los octavos de final en la Copa del Mundo y quedar eliminada a manos de Suiza, la Tricolor ya tiene listos los nombres para comenzar un nuevo ciclo deportivo, pensando en la Copa América 2028 en el mediano plazo.

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Asimismo, se espera que se comience a gestionar un nuevo recambio generacional con Néstor Lorenzo al mando. Tras las renuncias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, se da la opción para que asomen en la Selección Colombia estos nuevos talentos que buscan una oportunidad en el equipo de todos y que hacen méritos para lograrlo.

Con nuevas temporadas andando en varias partes del mundo, son varios los jugadores que se comienzan a destacar en panorama internacional con sus clubes. Ellos son los principales candidatos a ocupar un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos en Estados Unidos contra México, Perú y Paraguay.

Kevin Viveros

Es el delantero de moda en el fútbol brasileño, pero no por el Tik Tok o el Instagram, es porque responde con goles en el Athletico Paranaense. Cuando pocos lo tenían en el radar, Kevin Viveros comenzó un trabajo silencioso en el Brasileirao, a tal punto que es el máximo goleador del torneo con 18 anotaciones y supera a otras figuras como Pedro de Flamengo y Carlos Vinicius de Gremio.

Kevin Viveros con el Paranaense. Foto: Getty Images

Daniel Arcila

Es el volante que todos miran en la Liga MX. Luego de salir de Atlético Nacional, el técnico Javier Gandolfi comenzó un nuevo ciclo en el Club León, sin pensar que se iba a encontrar con una joya colombiana. Daniel Arcila es hombre clave en ‘La Fiera’ y es uno de los asistidores claves en el torneo mexicano. Hizo una gran presentación en la Leagues Cup, donde fue semifinalista.

Lionel Messi y el colombiano Daniel Arcila Foto: Getty Images via AFP

Camilo Durán

Este jugador fue protagonista en el mercado de pases en Europa luego de pasar del Qarabag de Azerbaiyán al Celtic de Escocia, el club más laureado de esta liga. El volante ofensivo samario tuvo un gran inicio de temporada y lleva seis goles hasta ahora, dos de ellos en la Champions League, otros tres en la Liga Local y otro en la Copa escocesa.

Camilo Durán, delantero del Celtic, dedica su anotación a Colombia tras el terremoto. Foto: PA Images via Getty Images

Kevin Mier

Luego de sufrir una delicada lesión que lo alejó del Mundial 2026, Kevin Mier vuelve al ruedo y avisa desde la Liga MX. Hasta el momento en el fútbol mexicano, lleva siete partidos como titular en ocho fechas, ratificando que está de regreso. Su equipo, Cruz Azul es cuarto y ante el alejamiento de David Ospina, sería el acompañante de Álvaro Montero.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul Foto: Getty Images

Pedro Bravo

El canterano del América de Cali no hace mucho ruido en la prensa, pero su nivel es sobresaliente en Europa. En ocho fechas disputadas en la Liga de Dinamarca, lleva los 8 como titular, más cuatro compromisos en la Conference League de la EUFA. Su club, Midtjylland, es segundo en la tabla y compite con el Copenhague en este comienzo de curso. No ha perdido y acumula cinco victorias y tres empates.

Pedro Bravo con los colores del Midtjylland de Dinamarca. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cuándo son los amistosos de la Selección Colombia?

México vs. Colombia: sábado 26 de septiembre, M&T Bank Stadium, Baltimore. Hora por confirmar.

Colombia vs. Paraguay: viernes 2 de octubre, Sports Illustrated Stadium, Harrison. 7:00 p.m.

Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre, Inter Miami Stadium, Miami. 6:45 p.m.

*La convocatoria de la Selección Colombia se conocerá el próximo jueves, 17 de septiembre.