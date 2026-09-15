A sus casi 50 años y sin pareja: reconocida actriz colombiana dio a luz a su primer bebé por inseminación

La actriz colombiana María Lara anunció a través de sus redes el nacimiento de su primer hijo, a quien nombró Gustavo. La artista, reconocida por sus interpretaciones en producciones de la televisión nacional como La Saga, La Tormenta y Esmeraldas, confirmó que el parto tuvo lugar el 31 de agosto de 2026, culminando así un proceso de maternidad asumido de manera independiente a los 49 años.

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Lara había compartido públicamente los antecedentes de esta etapa en mayo de 2026 durante una entrevista concedida al programa La Red, de Caracol Televisión. En dicha intervención, la actriz explicó los factores personales que la llevaron a optar por la maternidad en soltería luego de postergar la decisión a la espera de una pareja estable.

“¿Por qué me demoré? Porque, obviamente, yo quería encontrar una pareja, quería encontrar un esposo, tener una escena ideal, pero no encontré esa persona con la que yo quisiera tener un hijo y me quisiera casar. No podía seguir esperando”, afirmó la actriz durante la entrevista, señalando que al no consolidarse ese proyecto familiar en pareja, decidió avanzar de forma individual hacia su objetivo de ser madre.

Para concretar la gestación, María Lara recurrió a un tratamiento de fecundación in vitro realizado en el exterior.

Según el relato ofrecido por la propia artista, el tratamiento requirió un esfuerzo logístico, emocional y económico significativo.

La confirmación del nacimiento se dio a conocer por medio de una publicación en la cuenta personal de Instagram de la actriz, acompañada por imágenes de los primeros momentos junto a su recién nacido. En el mensaje publicado, la intérprete reflexionó sobre el significado personal que representa este acontecimiento a sus 49 años.

“Agosto 31/2026 dos personas nacieron… Mi primer bebé a los 49 años, Gustavo Salazar, mi pedacito de cielo y yo. Este día entendí el verdadero significado de ser mujer, experimenté el poder más grande y mágico que solo nosotras tenemos: dar vida”, escribió la artista en la red social.

En el mismo texto, Lara dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo médico encargado de la atención de su parto, encabezado por el especialista identificado como doctor Kraft, así como a sus allegados, familiares y seguidores que hicieron seguimiento a su estado durante el periodo de gestación.

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María Lara ha desarrollado una carrera actoral en la industria del entretenimiento en Colombia, participando en diversas producciones dramáticas de amplia difusión nacional e internacional.

Su presencia en títulos de época y dramas televisivos le ha permitido consolidar una trayectoria pública en el país, espacio donde sus recientes declaraciones sobre los métodos de reproducción asistida han generado conversación sobre las distintas alternativas de maternidad en la actualidad.