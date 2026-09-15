Mike Bahía se roba las miradas en New York Fashion Week: compartió escenario con grandes figuras internacionales

Mike Bahía llevó su estilo fuera de los escenarios musicales y aterrizó en la New York Fashion Week, donde estuvo presente en diferentes eventos y pasarelas que reunieron a diseñadores, artistas y personalidades de distintas partes del mundo.

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El colombiano hizo parte de varios espacios organizados por Runway 7, plataforma dedicada a la realización de desfiles durante la semana de la moda neoyorquina. Allí, el intérprete apareció con diferentes looks y compartió con figuras vinculadas a la música y la industria internacional.

Uno de los eventos en los que estuvo presente fue la pasarela RR22 x Bugatti, vinculada al rapero Rick Ross. Además, asistió al Proyecto Bata de Laboratorio, una iniciativa que transforma las tradicionales batas médicas y de laboratorio en piezas de alta costura con el propósito de recaudar recursos para diferentes causas relacionadas con la salud.

La agenda de Mike Bahía también incluyó su presencia en la pasarela de cierre del diseñador Malan Breton, completando así varios días en los que el artista colombiano estuvo inmerso en uno de los principales escenarios internacionales de la moda.

Colombianos se hicieron sentir en New York Fashion Week

Mike Bahía no fue el único nombre de la música colombiana que apareció durante esta edición. Días antes, Ryan Castro estuvo entre los invitados al desfile de Tommy Hilfiger, realizado el 10 de septiembre en el emblemático Hotel Plaza de Manhattan.

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El cantante del gueto compartió espacio con celebridades como Camila Cabello, Jisoo, Kenia OS y Bad Gyal, mientras que la representación colombiana en ese desfile también incluyó al actor Carlos Torres y a la presentadora Laura Tobón.

La presencia de ambos artistas coincidió así en una edición de New York Fashion Week marcada por la participación de numerosas figuras de la música. En el caso de Mike Bahía, su recorrido por diferentes pasarelas mostró una faceta alejada de los conciertos y vinculada directamente con el universo de la moda.