Caso Yeison Jiménez: el movimiento de $ 190 millones días antes de su muerte que desencadenó que su madre denunciara ante la Fiscalía

A ocho meses del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, la madre y la hermana del artista formalizaron una acción jurídica ante la Fiscalía General de la Nación.

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Luz Mery Galeano, madre del fallecido Yeison Jiménez, acudió a la Fiscalía para pedir que se investigue a Fabián Mauricio Cáceres Otálora, quien durante años hizo parte del círculo cercano del artista. La denuncia está relacionada con movimientos y documentos de algunas de las empresas vinculadas al cantante.

La madre y la hermana de Yeison Jiménez piden investigar movimientos en las empresas del cantante. Foto: Tomado de redes sociales

La denuncia busca que el ente de control revise diversas actuaciones administrativas, cambios accionarios y firmas en las sociedades comerciales conectadas al patrimonio empresarial que el intérprete construyó a lo largo de su carrera.

En declaraciones ofrecidas a Focus Noticias, el abogado Romario Camargo Pizarro precisó que la actuación no busca definir disputas por la herencia del artista, sino esclarecer la legalidad de decisiones corporativas tomadas en torno a la composición accionaria de las compañías de la familia.

La solicitud formulada ante las autoridades centra su atención principalmente en dos figuras jurídicas: Santi Music S. A. S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S. De acuerdo con lo expuesto por la defensa de la familia, Laura Daniela Sarmiento figuraba originalmente como accionista única y propietaria del 100 % de las acciones de Santi Music S. A. S.

El foco de la investigación se concentra en el acta número 7 de la mencionada sociedad, con fecha del 2 de enero de 2026.

En dicho documento se aprueba una modificación en la representación legal, así como la emisión de 190.000 nuevas acciones por un valor de 190 millones de pesos, adjudicadas a Promotora de Inversiones Yeiluz S. A. S.

Según el texto consignado en la reunión, el pago se habría realizado en efectivo esa misma fecha, reduciendo la participación de Sarmiento al 5 % (10.000 acciones) y otorgando el control mayoritario a la otra sociedad.

Un punto crucial que la representación legal pide verificar es el margen temporal en el que sucedieron los hechos. Mientras que el acta de la asamblea está fechada el 2 de enero —ocho días antes del fallecimiento del artista—, la inscripción formal del documento ante la Cámara de Comercio se llevó a cabo el 28 de enero de 2026.

La defensa argumenta que en los primeros días del año el cantante se encontraba en la ciudad de Cartagena en compañía de sus allegados y atendiendo compromisos musicales.

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La denuncia señala directamente a Fabián Mauricio Cáceres Otálora, persona cercana al entorno del artista que desempeñó funciones dentro de las estructuras corporativas vinculadas al cantante.

La presentación del documento ante la Fiscalía contempla la solicitud de investigar ocho presuntos delitos:

Falsedad en documento privado y obtención de documento público falso: se pide verificar las circunstancias de elaboración de las actas y su posterior radicación ante entidades oficiales.

se pide verificar las circunstancias de elaboración de las actas y su posterior radicación ante entidades oficiales. Fraude procesal y administración desleal: orienta a determinar si se indujo a error a autoridades y si la gestión de los bienes alteró de forma injustificada el equilibrio económico de las sociedades.

orienta a determinar si se indujo a error a autoridades y si la gestión de los bienes alteró de forma injustificada el equilibrio económico de las sociedades. Abuso de confianza, estafa y tentativa de estafa: relacionados con la custodia y administración de los activos amparados en la posición directiva que ejercía el denunciado.

relacionados con la custodia y administración de los activos amparados en la posición directiva que ejercía el denunciado. Ocultamiento de documento privado: se requiere verificar la eventual retención no autorizada de libros o actas de la compañía.

La denuncia también pide que, si durante la investigación aparecen otras personas involucradas, estas sean llamadas a responder ante la justicia.

Por ahora, los ocho delitos señalados corresponden a señalamientos incluidos en una denuncia, no a hechos que hayan sido comprobados judicialmente.