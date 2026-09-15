Vasco da Gama fulminó el sueño de Santa Fe: golpe para Colombia en Sudamericana

Este martes, 15 de septiembre de 2026, Vasco da Gama venció 2-0 a Independiente Santa Fe en el estadio São Januário de Río de Janiero. Correspondió a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Como la ida en Bogotá, el pasado 8 de septiembre, acabó 0-0, a Vasco da Gama le basta con su 2-0 de este miércoles para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana y eliminar a Santa Fe.

Así las cosas, no queda ningún equipo colombiano con vida en torneos Conmebol 2026. Santa Fe era el último representante de Colombia a nivel continental, y se le escapa la opción de levantar su segunda Copa Sudamericana, luego de la que logró en 2015.

Los goles de Vasco da Gama para eliminar a Santa Fe

Parecía que Santa Fe resistía el empate en Brasil, pero a los 36′ del primer tiempo le cambió el panorama. Aunque tuvo un par de llegadas previas, Vasco da Gama se fue adelante.

Bruno Duarte remató un centro desde la derecha, y marcó el 1-0 parcial con el que los equipos se fueron al descanso. La segunda parte obligaba a Santa Fe a ir por todo, mientras Vasco trataba de asegurar su gol a favor.

Bruno Duarte marca o seu primeiro gol com a camisa do Vasco para abrir o placar em São Januário! pic.twitter.com/lui8Lp6rHN — newscolina (@newscolina) September 15, 2026

Pero los segundos 45′ de partido también tuvieron a Vasco da Gama como principal protagonista. Luego de varios ataques de los locales, y poca precisión de Santa Fe, David Correa puso el 2-0 definitivo sobre los 65′.

El partido cambió por completo, pues Vasco da Gama supo manejar su triunfo, y aprovechar los contragolpes, mientras un Santa Fe repleto de nerviosismo y errores trataba de, al menos, descontar en Río.

No se le dio la épica a Santa Fe, que venía de eliminar a River Plate en Buenos Aires, y se le escapó el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Contra quién jugará Vasco da Gama las semifinales de Sudamericana?

Vasco da Gama jugará la llave semifinal de la Copa Sudamericana contra el ganador de la serie entre Boca Juniors y Sao Paulo.

En dicha llave, el xeneize le va ganando 1-0 al Tricolor Paulista y todo se definirá con la afición de Sao Paulo ejerciendo como local.