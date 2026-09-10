Futbolista de Santa Fe anuncia que rompió su relación con Pablo Repetto: “He sido apartado”

Independiente Santa Fe empató contra Vasco da Gama en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ahora tendrá que buscar la hazaña en Río de Janeiro. Antes de eso, disputará su partido por la fecha 10 de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima.

En medio de días tan importantes para el cuadro cardenal, Yilmar Velásquez anunció que rompió su relación con el técnico Pablo Repetto y que difícilmente volverá a tener minutos este semestre.

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“Mi gente, los que se preocupan por mi situación: he sido apartado del grupo por desacuerdos con el actual técnico del equipo. Se tomó la decisión mutua de que sea apartado del equipo mientras él esté a cargo, nada de lesiones”, escribió en su cuenta de Instagram.

Velásquez fue pieza fundamental en el proceso de Jorge Bava y marcó uno de los goles más importantes en la campaña de la décima estrella conseguida por Santa Fe en 2025. Tras la llegada de Repetto, su brillo dentro de la plantilla se apagó y este semestre apenas ha disputado algunos minutos como suplente.

Yilmar Velásquez, volante de Santa Fe, confirmó que fue apartado del grupo Foto: yilmarvelasquez99

¿Qué pasó entre Yilmar Velásquez y Pablo Repetto?

Para sorpresa de muchos, Yilmar Velásquez lleva varios partidos sin ser convocado por decisión técnica. A pesar que el cuadro cardenal necesita de toda la plantilla para afrontar las tres competencias en las que sigue vivio, el entrenador uruguayo ha preferido dejarlo apartado.

Según los primeros reportes, la ruptura se generó tras el partido de Liga BetPlay entre Independiente Santa Fe y América de Cali. Ese día, Yilmar tampoco apareció en el banco de suplentes acusando problemas médicos.

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Pero la realidad sería otra totalmente diferente. El volante antioqueño se encuentra en plenitud de condiciones para jugar y es Repetto el que no lo tiene en sus planes.

Una situación similar es la que vive Ewil Murillo, otra pieza fundamental para la décima estrella de Santa Fe, quien tuvo que volver al cuadro cardenal tras no superar los exámenes médicos para su fichaje con el Ceará de Brasil.

Yilmar Velásquez, volante de Independiente Santa Fe Foto: NurPhoto via Getty Images

La nómina se queda corta

De momento, el cuerpo técnico solo tiene tres volantes de primera línea entre sus habituales convocados: Daniel Torres, Kilian Toscano y Jhojan Torres.

En el segundo tiempo del partido frente a Vasco da Gama, Repetto se quedó sin opciones en esa posición y decidió poner a Alexis Zapata en lugar de Daniel Torres. Dicho cambio le permitió tener más volumen ofensivo; sin embargo, perdió fortaleza en la marca y permitió que los brasileños volvieran a llegar con peligro al arco defendido por Weimar Asprilla.

Este viernes, se espera que Santa Fe disponga una alineación mixta ante Tolima. El problema es que tendrá que usar a alguno de los habituales titulares en el mediocampo para acompañar a Toscano.