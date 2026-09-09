Primeras palabras de Mayer Candelo como asistente técnico de Millonarios: “Inteligencia y sabiduría”

Millonarios dio el anuncio que toda la hinchada estaba esperando. Tras el regreso de Alberto Gamero como entrenador y el revuelo por la salida de Fabián Bustos, el club Embajador avisó quién será el asistente en la dirección técnica y no es nadie más que un ídolo de la institución: Mayer Candelo.

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Mayer Candelo fue anunciado como el nuevo AT en un comunicado de prensa y así se fortalece este segundo ciclo de Alberto Gamero en el Embajador. Un hombre de la casa que lo une un gran sentimiento por el gigante bogotano que espera ser campeón.

Tuvieron que pasar algunos días para que la hinchada azul conociera el nombre al que se le cargó de misterio. Incluso, el mismo Alberto Gamero dio más expectativa en días pasados al anunciar que ya estaban en conversaciones y que era alguien que la afición azul conocía muy bien.

En sus primeras palabras como asistente técnico, Candelo se presentó y mostró sus logros como jugador, hizo un recuento de sus títulos en el fútbol colombiano y contó que su carrera en la dirección técnica empezó en el Cortuluá y pasó por el Deportivo Cali. Ahora, encuentra esta opción en Millonarios como AT, a la que confesó le fue muy difícil decir que no.

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Mayer dijo que se siente agradecido por la confianza de Gamero en su trabajo y trayectoria y cree que ‘Tito’ es el mejor entrenador del fútbol colombiano en la actualidad. Por si fuera poco, lo describió con palabras como “inteligencia” y “sabiduría”.

Por último, le hizo una invitación a su “mar azul” para que se unan a este proceso, apoyen el nuevo ciclo y que “son uno” en este sueño por ser campeones.

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Y es que Mayer es alguien de la insignia azul y el cariño es recíproco con la afición. El exfutbolista vistió la camiseta azul en diferentes etapas y fue protagonista de dos títulos: La Copa Betplay en el 2011 y la Liga Colombiana en 2012-II, campeonato que además significó el regreso de Millonarios a un título de Liga después de 24 años.

Mayer Candelo fue designado como nuevo asistente técnico del profesor Alberto Gamero en Millonarios. Foto: MIllonarios

El cuerpo técnico de Gamero también contará con Jorge Castro, quien asumirá como otro asistente técnico. Según el comunicado del club, Castro es un profesional en deportes y con formación en análisis de rendimiento y planificación táctica. Fue entrenador de Tigres y posteriormente acompañó a ‘Tito’ en su etapa más reciente en el Deportivo Cali. Ahora continuará en Millonarios con Mayer Candelo como refuerzo top.