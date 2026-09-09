Así quedan los cuartos de final de la Copa Betplay tras triunfos de América, Once Caldas, Medellín e Inter Bogotá

Se juegan los octavos de final de la Copa Betplay y ya se conocen los primeros clasificados a los cuartos que siguen con vida mirando la final de esta competición, que al campeón le da un cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana 2027.

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En el primer turno de estos octavos de final, Llaneros de Villavicencio fue el primer clasificado a los cuartos tras vencer al Deportes Quindío en penaltis. Fue un empate 1-1 en el estadio Centenario de Armenia y 4-3 la victoria en la tanda de penaltis para el club llanero y así se verá las caras con Inter de Bogotá en la siguiente fase.

Precisamente, el club bogotano consiguió su clasificación tras derrotar a Real Cundinamarca en el renovado estadio Municipal de Mosquera. Inter de Bogotá había llegado a los octavos después de superar a Inter de Palmira en la fase anterior. El equipo capitalino ganó 2-1 al club cundinamarqués y así aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo.

Once Caldas también se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay. El club de Manizales venció a Alianza Valledupar FC por la mínima diferencia (1-0) en el estadio Palogrande de la capital del departamento de Caldas. El ‘Blanco Blanco’ hizo valer su condición de local en un compromiso de eliminación directa y encontró la efectividad para quedarse con un cupo entre los ocho mejores.

Atlético Nacional también logró la clasificación con un triunfo 3-0 ante Deportivo Cali. El técnico Lucas González alejó esos fantasmas en los octavos de final y el joven entrenador le ganó el pulso al venezolano Rafael Dudamel para seguir con vida. Un contundente 3-0 fue suficiente para que el club azucarero quedara eliminado.

América y Medellín también clasifican

América de Cali también hizo la tarea y le pasó por encima al Deportivo Pereira con un contundente 4-0 en el Pascual Guerrero. El club dirigido por David González se sigue viendo mejor en su estilo de juego y con goles de Dany Rosero, doblete de Tomás Ángel y otro de Yeison Guzmán, fue suficiente para acceder a cuartos de final.

Yani Quintero celebra junto a Tomás Ángel, quien fue el autor de dos goles frente al Pereira, para darle la clasificación al América a los cuartos de final de la Copa Betplay 2026. Foto: Raúl Palacios / El País

En el partido de fondo de este miércoles, Independiente Medellín fue superior al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad. Luego de algunos problemas para aterrizar en la capital del departamento de Nariño, DIM pudo sacudirse de las adversidades y así vencer 4-1 al equipo pastuso para seguir con vida y citarse con Atlético Nacional.

Así se jugarán los cuartos de la Copa Betplay

Internacional de Bogotá vs. Llaneros

América de Cali vs. Barranquilla FC o Millonarios

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Once Caldas vs. Unión Magdalena, Santa Fe o Fortaleza

El partido Barranquilla FC vs. Millonarios está programado para el próximo 2 de octubre en la capital del Atlántico. Por su parte, el rival de Once Caldas está a la espera del duelo de vuelta de 16avos entre Santa Fe y Unión Magdalena, donde el ganador enfrentará a Fortaleza en octavos para definir el clasificado a cuartos.