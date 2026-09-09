Comunicado de prensa de Millonarios
“Con el regreso del profesor Alberto Gamero al banco de Millonarios, el equipo Embajador también comienza un nuevo ciclo acompañado por un cuerpo técnico que combina experiencia, conocimiento del club y nuevas miradas desde el fútbol profesional.
A su lado estará Mayer Candelo, quien regresa a la institución donde dejó una huella como futbolista, ahora para asumir el cargo de asistente técnico. El caleño vistió la camiseta Azul en diferentes etapas y fue protagonista de dos títulos: Copa en 2011 y la Liga 2012-II, campeonato que además significó el regreso de Millonarios a un título de Liga después de varios años. Tras su retiro como jugador, Mayer comenzó su camino como entrenador y dirigió a Cortuluá y Deportivo Cali, experiencias que ahora suma a su regreso a Bogotá desde una nueva función.
El cuerpo técnico también contará con Jorge Castro, quien asumirá como asistente técnico, de igual manera. Profesional en deportes y con formación en análisis de rendimiento y planificación táctica, Jorge ha construido buena parte de su carrera desde el trabajo de campo y la dirección de equipos. Fue entrenador de Tigres y posteriormente acompañó a Gamero en su etapa más reciente, experiencia que ahora continuará en Millonarios.
La preparación física estará a cargo de Julio Chalares, un nombre conocido dentro de la historia reciente del proyecto del profesor Alberto Gamero y como PF prinicipal en el Cúcuta Deportivo. Julio también tuvo su paso en Millonarios anteriormente y ahora vuelve a Bogotá para asumir la responsabilidad de preparar al plantel para los retos de esta segunda etapa".
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