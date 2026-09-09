El detalle especial que se llevó Jeanette Dousdebes, esposa de Marco Rubio, tras su visita en Barranquilla

La visita de Jeanette Dousdebes Rubio a Colombia estuvo marcada por un acercamiento a una de las tradiciones culturales más reconocidas del país. La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó hasta Barranquilla y conoció algunos de los elementos que hacen parte de la historia y tradición del Carnaval de la ciudad.

El elegante atuendo que lució Ana Lucía Pineda, primera dama, en la visita de Marco Rubio y su esposa: es diseño colombiano

Durante la tarde del martes 8 de septiembre, Dousdebes realizó un recorrido privado por el Museo del Carnaval de Barranquilla, donde tuvo la oportunidad de apreciar diferentes piezas relacionadas con esta celebración. Sin embargo, su paso por la capital del Atlántico también estuvo acompañado de un encuentro con Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia y esposa de Abelardo De La Espriella.

La reunión entre ambas mujeres generó interés luego de que Pineda compartiera algunos detalles de la conversación. A través de sus redes sociales, la primera dama explicó que uno de los temas abordados estuvo relacionado con las acciones sociales que viene impulsando para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que golpeó diferentes regiones del país.

De esta manera, el encuentro no solo estuvo relacionado con el intercambio cultural, sino también con las iniciativas que desde el Gobierno se vienen promoviendo para atender a las comunidades damnificadas por la emergencia.

No obstante, lo curioso de la situación fue que Jeanette Dousdebes, tras su visita a Barranquilla, se habría llevado un detalle especial de la cultura colombiana, conservándolo como un posible objeto de recuerdo de esta jornada.

De acuerdo con lo revelado por Caracol Radio, la pareja sentimental del funcionario estadounidense recibió una bandeja y un juego de portavasos con imágenes relacionadas con el carnaval de Barranquilla, plasmando un poco de la cultura.

Ana Lucía Pineda y Jeanette Dousdebes Rubio. Foto: Carnaval de Barranquilla

Katia Nule, por su parte, contó que invitó a Jeanette Dousdebes a la edición 2027 del carnaval de Barranquilla, esperando que se disfrutara una de las fiestas más grandes del país.