El mensaje de la primera dama tras reunirse con Jeanette Dousdebes, la esposa de Marco Rubio: contó de qué hablaron

Jeanette Dousdebes Rubio, esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aprovechó su visita a Colombia para acercarse a una de las expresiones culturales más representativas del país. Durante su paso por Barranquilla, la estadounidense tuvo la oportunidad de conocer de primera mano algunos elementos relacionados con la tradición carnavalera de la ciudad.

El elegante atuendo que lució Ana Lucía Pineda, primera dama, en la visita de Marco Rubio y su esposa: es diseño colombiano

En la tarde de este martes 8 de septiembre, la pareja del funcionario estadounidense visitó el Museo del Carnaval de Barranquilla, donde realizó un recorrido privado por sus instalaciones. Allí pudo conocer diferentes piezas y elementos vinculados con esta tradicional celebración, considerada una de las festividades culturales más importantes de Colombia.

No obstante, el encuentro entre Dousdebes y Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, también llamó la atención, al punto de que la esposa de Abelardo De La Espriella contó de qué hablaron.

La primera dama publicó un mensaje sobre el encuentro con la esposa de Marco Rubio, en el que enfatizó que su trabajo está enfocado en ayudar a los afectados por el terremoto mediante iniciativas sociales.

“Hoy recibimos con especial gratitud al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa. Junto a Jeanette Dousdebes Rubio, conversamos sobre la situación actual de las familias afectadas por el terremoto y sobre la respuesta que brindamos en el marco de la campaña ‘Colombia, Un Solo Corazón’, una iniciativa que nos permitió demostrar cómo colombianos y extranjeros se unieron con generosidad y solidaridad para acompañar a quienes más lo necesitaban”, dijo.

“Más tarde, junto a la gestora social de Barranquilla, Katia Nule, compartimos una visita al Museo del Carnaval de Barranquilla, un espacio para exaltar nuestra cultura, nuestras tradiciones y ese patrimonio que nos llena de orgullo y que representa la alegría, la creatividad y la identidad de Colombia”, agregó.

En las imágenes se observó parte del encuentro, en el que compartieron alrededor de la cultura colombiana y abordaron asuntos relacionados con las familias afectadas por el terremoto.