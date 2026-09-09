¿Su Tesla deja de funcionar si no paga la membresía premium? Las funciones que se pierden con el nuevo cobro en Colombia

La marca de automóviles estadounidense Tesla anunció en los últimos días un cambio muy importante para los usuarios de Colombia que poseen alguna de sus unidades.

Usuarios de Tesla en Colombia ahora deberán pagar membresía premium: fecha límite, precio y lo que perderán

Tras finalizar el mes de septiembre, los propietarios de estos vehículos no podrán disfrutar más del servicio premium de la marca que se encuentra instalado de manera gratuita.

Para poder volver a tener estos beneficios, los usuarios tendrán que efectuar un pago mensual de $69.000 pesos colombianos si desean volver a adquirir la membresía premium.

Tesla informó que el nuevo beneficio para los coches tendrá varias ventajas para aquellos que conducen alguno de sus modelos, ya sean el Tesla Model Y o Model 3, afirmando que los que efectúen el pago de la membresía premium tendrán una prueba tras la entrega.

Los propietarios de vehículos Tesla podrán acceder a funciones adicionales mediante la membresía de conectividad premium. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Eso sí, el anuncio por parte de la marca de carros de Estados Unidos ha dejado una inquietud por parte de varios usuarios que tienen estas unidades en el país, teniendo que pagar por beneficios que anteriormente eran gratis.

Las funciones que no tendrán los usuarios de Tesla si no pagan la membresía premium

Tesla informó aquellas funciones que tienen los vehículos que solamente podrán ser utilizadas mediante la membresía premium, las cuales son las siguientes:

Mapas con vista satelital

Pronóstico del tiempo y mapas de precipitación

Mapas de tráfico en vivo

Sentry Mode - Ver cámara en vivo

Visor de la cámara de tablero de la aplicación móvil

Modo mascota: Ver desde la cámara interior en vivo

Streaming de música

Streaming de video

Caraoke

Navegador de internet

El cambio de la experiencia entre la versión estándar y la versión premium se encuentra principalmente en la experiencia de conectividad que ofrece el coche, así como en algunas funciones digitales.

La conectividad estándar de Tesla mantiene herramientas como navegación, planificación de viajes y actualizaciones de software. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

Dentro de los servicios que los carros de Tesla mantendrán en su nivel estándar, se encuentra la presencia de múltiples herramientas que son vitales para el uso del coche. Según lo publicado por la compañía, se incluyen mapas y navegación con tráfico en tiempo real a lo largo de la ruta.

Adicionalmente, se cuenta con planificador de viajes, disponibilidad de Superchargers, además de actualizaciones de software y Autopilot. Tesla también informó que se seguirán operando en sus coches las conexiones Bluetooth, la radio FM y la reproducción multimedia por medio de una USB externa.

La conectividad estándar se encuentra incluida durante ocho años a partir de la primera entrega del coche como nuevo o desde su entrada inicial en servicio.