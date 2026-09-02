El carro eléctrico que dominó el mercado por sexto mes consecutivo: vendió casi el doble que el segundo y ya suma 12.000 en 2026

El mercado automotor ha seguido incrementando en la venta de unidades nuevas en Colombia, manteniendo su dinamismo visto durante el transcurso del 2026.

Top 20 de las marcas de carros más vendidas en Colombia: reporte oficial de agosto

De acuerdo con los registros de la ANDI y Fenalco, durante el mes de agosto, se matricularon un total de 213.377 vehículos nuevos, registrando un incremento del 42,1% en comparación con lo visto durante el mismo periodo del 2025.

Pero algo que más destacó es el gran impacto que han tenido los coches que hacen uso de energía sostenible renovable, ya que entre los meses de enero y agosto se han matriculado 33.889 vehículos eléctricos en la nación.

No solamente eso, sino que un modelo de esta clase de coches no solamente volvió a encabezar la lista del carro más vendido mensualmente, sino que ya pasó más de 12.000 registradas en lo corrido del año, demostrando el impacto que los carros eléctricos han tenido en el mercado automotor colombiano.

¿Cuál fue el coche más vendido en el mes de agosto?

Por sexto mes consecutivo, el Tesla Model Y fue el carro que más unidades nuevas registró durante el mes, llegando a matricular 1.902 unidades, derivando en una participación del 7%.

Esta cifra prácticamente duplica los registros del segundo modelo ubicado en el ranking, siendo este el Renault Duster, que matriculó 1.081 vehículos nuevos, es decir, 821 unidades menos que el carro de Tesla.

El Tesla Model Y no solamente destacó mensualmente, sino que también a nivel general respecto a lo registrado en lo ocurrido del año 2026, ya que, contando el resto de meses, el coche ha matriculado 12.161 unidades nuevas, trayendo consigo una participación del 5,7%.

Tesla se consolida como una de las marcas con mayor crecimiento en el mercado automotor colombiano durante 2026. Foto: Getty Images

La llegada de la marca estadounidense a finales del año 2025 ha traído consigo un buen rendimiento, además de la presencia de más usuarios, quienes se intrigan bastante por la llegada de vehículos eléctricos.

“El desempeño de Tesla obedece al reconocimiento global de la marca y a una estrategia comercial innovadora que ha generado interés entre los consumidores. Asimismo, este resultado es fruto del trabajo que durante años han desarrollado los importadores y distribuidores de vehículos eléctricos en Colombia para consolidar el ecosistema del sector y fortalecer la confianza de los consumidores en estas tecnologías”, comentó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, en diálogo con SEMANA.

¿Cómo le irá a Tesla en Colombia de cara al segundo semestre de 2026? Fenalco comparte su postura

Los 15 carros más vendidos en agosto

De acuerdo a los reportes de la ANDI y Fenalco, los modelos de vehículos que tuvieron mayor registro durante el mes de agosto fueron los siguientes: