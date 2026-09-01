¿Es un buen momento para comprar taxi nuevo en Colombia? Así está el mercado

Para los conductores de taxi, comprar su vehículo propio es sinónimo de rentabilidad, crecimiento profesional y éxito, por lo que para muchos es una meta de vida. Para identificar si este es un buen momento para hacer la adquisición, hay que evaluar las matrículas de estos carros, los precios, tasas de interés, entre otros.

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SEMANA consultó a algunos concesionarios especializados en taxis, quienes revelaron que el precio de un vehículo de servicio público en Bogotá depende de muchas condiciones.

“Este puede variar de muchos factores, como el modelo y las especificaciones del carro. Por ejemplo: no vale lo mismo un Kia Picanto de 1.000 cc o uno de 1.250, igual que uno con aire acondicionado u otro sin aire”, revelaron a este medio.

Sin embargo, basado en la versión más económica y el reporte de varios concesionarios, actualmente, un taxi 0 kilómetros en Bogotá vale en promedio $115′000.000. En este precio, ya está sumado el conocido precio del cupo y el automotor en sí.

Este precio se ha mantenido desde hace unos cuantos meses, según lo señalado por los consultados, quienes aseguraron que el mercado se ha mantenido estable.

En promedio, el taxi 0 kilómetros más económico en Bogotá vale $115'000.000 Foto: Esteban Vega

La ANDI y Fenalco presentaron su balance más reciente de la venta de vehículos en Colombia hasta agosto. Allí, se evidenció un leve aumento en la cantidad de taxis registrados tanto en agosto como en todo 2026.

Específicamente, la mejora de este mes fue de un 6% en comparación con el agosto de 2025. En el octavo mes de este 2026 se registraron 410 taxis, mientras que en este mismo periodo de tiempo en el año pasado, se matricularon 365 vehículos.

En general, durante todo 2026, con corte hasta agosto, se han registrado 3.089 taxis en Colombia, mientras que en este mismo tramo en 2025 se matricularon 2.913 vehículos.

De esta forma, es posible asegurar que el mercado se mantiene estable desde hace un año y la leve mejora no debería representar una posible modificación en aspectos claves como el precio, ya que este depende de la oferta y demanda. Además, las fuentes consultadas por SEMANA reportaron que, aunque ha habido leves modificaciones, desde 2022 se ha promediado el mismo precio.

Tasas de interés

El otro factor que deben tener en cuenta los compradores es la tasa de interés, quienes van a comprarlo a crédito. El Banco de la República mantiene la tasa de interés de política monetaria en el 12,0%.

Aunque las presiones de inflación han evidenciado señales de moderación desde la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, por el momento no se ha realizado una gran variación para el país, por lo que los expertos hablan de una estabilidad.

Así, cada posible comprador deberá analizar individualmente si le conviene o no comprar un taxi nuevo; sin embargo, los ítems a tener en cuenta en el mercado hablan de una estabilidad.

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