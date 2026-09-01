Gremio de camioneros reacciona al anuncio de un nuevo Código Nacional de Tránsito: “Falso”

La Asociación de Camioneros de Colombia se pronunció sobre el anuncio del Gobierno de Abelardo De La Espriella del diseño de un nuevo Código Nacional de Tránsito, cuyo objetivo sería un reglamento “más moderno y justo” para los colombianos.

La hoja de ruta del MinTransporte: así acelerarán las obras y mejorarán condiciones para transportadores

El nuevo Código Nacional de Tránsito

Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara la novedosa medida, el Ministerio de Transporte aseguró que de inmediato se empezó a trabajar en la construcción de esta. Paralelamente, los diferentes miembros del gabinete presidencial reaccionaron y mostraron su disposición para que se convierta en una realidad.

Aunque no está oficializado y el país sigue a la espera de las medidas definitivas que impondrá, el jefe de Estado dio algunas pistas de lo que será el nuevo código:

Reducción de hasta un 50 % en las multas de tránsito.

Reducir en un 25 % los cursos de conducción.

Bajar costos y aumentar vigencia de la licencia de conducción.

Aumentar los controles para la instalación de cámaras fotomultas.

Revisar tarifas y eliminar costos innecesarios en el RUNT y el SIMIT.

La iniciativa está a cargo del presidente De La Espriella y la ministra Elsa Noguera. Foto: Fotos: Juan Carlos Sierra - SEMANA

La anunciada reforma tiene el apoyo de diferentes congresistas, quienes plantearon crear de cero el nuevo código. Este es el caso del conocido senador Biter, quien apoyó al Gobierno, pero propuso algo mucho más radical.

“Compañeros, ahora que por fin se abrió la puerta para un nuevo Código Nacional de Tránsito, quiero dejar algo claro: no podemos cambiar un código viejo, obsoleto, que termina siendo copia de lo que aplican en países desarrollados y así seguir con los mismos problemas de siempre”, señaló el congresista.

Y fue a esta iniciativa que reaccionó la Asociación de Camioneros, expresando la posición de la agremiación a esta iniciativa que los involucra.

La posición del gremio

“Totalmente de acuerdo. Ya no se pueden permitir más abusos de fotomultas, patios que con la excusa de cuidar la vida: falso. Se llenan los bolsillos con el dinero de mercar y educación de los conductores. Los abusos deben desaparecer”, expresó la agremiación a través de una publicación en X.

Paralelamente, el Gobierno De La Espriella adelanta una hoja de ruta que incluye algunas medidas que involucran a los conductores de vehículos de carga pesada.

La iniciativa del ministerio promete abrir un diálogo con los representantes del sector para identificar las necesidades del gremio y con ello eliminar regulaciones innecesarias. Además, el sector es una de las prioridades de la administración nacional que anunció la búsqueda de la seguridad en las carreteras colombianas.