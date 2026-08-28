Nueva ley cambiaría el Soat en Colombia: estas son las condiciones que proponen en el Congreso

El congresista del Partido Liberal, Gersson Vargas, también conocido como ‘senador Biter’, propuso en plenaria una iniciativa que cambiaría el Soat tal como se conoce actualmente. Su propuesta modificaría notoriamente el precio de la póliza para todos los conductores.

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Este seguro es un requisito innegociable para los propietarios de algún vehículo en Colombia. En caso de que un automóvil no tenga vigente este documento, no puede circular por las carreteras, por lo que cualquier medida que se tome con este sistema impacta a millones de colombianos y no a un nicho en específico.

Vargas propone que este seguro obligatorio tenga precios diferenciales, de manera tal que se “premie” a los propietarios que tienen un buen comportamiento y, en contraste, se castigue a aquellos que protagonizan accidentes. El senador defiende su iniciativa alegando que, hoy en día, todos pagan lo mismo, sin importar que unos lo usen más que otros.

“Hay conductores responsables que pagan el mismo seguro que otros que han sido imprudentes. La meta es aliviar esa carga y establecer un sistema más justo”, señaló el senador Vargas.

¿Cómo cambiaría el Soat?

En caso de que la propuesta sea aprobada por el Congreso, se disminuiría el valor de esta póliza para los propietarios de los vehículos que no registren accidentes y cumplan con la mayor cantidad de normativas especificadas en el Código Nacional de Tránsito.

El senador Biter propone una serie de incentivos basados en el cumplimiento de las normas de tránsito que les permitirían a los conductores “más juiciosos” acceder a beneficios económicos en su Soat.

Asimismo, los conductores que recurran a prácticas castigadas por las normativas de tránsito tendrían que pagar más cuando deban renovar su póliza obligatoria.

La medida cambiaría el cobro del Soat. Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

Biter llegó al Senado prometiendo impulsar iniciativas que beneficien a los conductores y a la movilidad del país. Antes de participar en política, Vargas fue reconocido en las redes sociales por su activismo contra los abusos de tránsito. Eso le permitió obtener un poco más de 118.000 votos, suficientes para asegurar su curul.

En las últimas semanas, el congresista se ha pronunciado constantemente sobre las polémicas que sacuden al sector y celebró la más reciente medida de la ministra de Transporte sobre los CALE.

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“Ganamos una para los conductores de Colombia. Compañeros, después de nuestras denuncias y del derecho de petición que radicamos ante el Ministerio de Transporte, se aplazó por 3 meses la entrada en exigencia del nuevo examen teórico para sacar o recategorizar la licencia de conducción”, expresó el congresista a través de su red social X.

Así como fue su bandera en campaña, Biter se comprometió a realizar veeduría sobre los costos y la implementación de este sistema en mención.

“Esto no termina aquí. Desde el Senado vamos a seguir vigilando los costos, la cobertura y la implementación de este sistema. No llegamos al Senado solamente a denunciar. Llegamos a convertir las denuncias en resultados”, agregó el senador ‘Biter’.