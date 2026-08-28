¿Perdió su licencia de conducción? El duplicado puede costarle más dependiendo de la ciudad donde viva

La licencia de conducción es el documento que cada conductor tiene que obligatoriamente portar cuando se encuentra manejando un vehículo, ya que es el que acredita que el ciudadano pasó por un proceso de formación para circular por las vías del país.

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Es por ello que en aquellas situaciones donde una persona pierde su licencia, ya sea porque la perdió, fue robada o tiene algún deterioro que no permite que se identifique, tiene que dirigirse a un punto autorizado por las entidades de tránsito para solicitar el duplicado.

Este proceso ayuda a que el conductor pueda volver a obtener el documento sin tener que empezar desde cero todo el proceso que se hizo inicialmente para adquirirla, siempre y cuando los registros correspondientes se encuentren vigentes.

No obstante, algo que hay que aclarar es que el valor del duplicado no es el mismo para todos los territorios del país, ya que las tarifas varían acorde al organismo de tránsito que realice el trámite de la licencia.

Antes de realizar el trámite, se recomienda consultar las tarifas y requisitos vigentes en el organismo de tránsito correspondiente. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

Adicionalmente, cabe recordar que el duplicado de la licencia de conducción no es lo mismo que la renovación, ya que si el permiso que se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), este se encarga de reproducir la licencia.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la licencia de conducción en varios territorios del país?

En el caso de Bogotá, la entidad en compartir el precio del duplicado de la licencia de conducción es la Ventanilla Única de Servicios, la cual presenta que los valores para volver a tener el documento es el siguiente:

$266.400 para automóviles.

$209.300 para motocicletas.

Estos precios van acorde con los derechos asociados con el trámite en la capital de Colombia. Previo a comenzar el procedimiento de este, se recomienda a los usuarios verificar que las tarifas y las condiciones publicadas por las autoridades de tránsito sigan vigentes, ya que pueden estar presentando modificaciones cada año.

Los costos del duplicado de la licencia de conducción son muy diferentes en otras de las principales ciudades del país, como lo son el caso de Medellín, Cali y Barranquilla.

El valor para pagar el duplicado del documento en estos territorios es de la siguiente manera:

Cali: $179.400 COP

Medellín: $76.400 COP.

Barranquilla: $127.811 COP.

Cada una de estas ciudades tiene distintas formas de realizar el procedimiento para ofrecer un duplicado de la licencia, por lo que se aconseja revisar las páginas oficiales de tránsito y movilidad que comparten el paso a paso para el trámite.