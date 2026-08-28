Natalia París respondió sin filtro por críticas al ser vista en D1 mercando; dejó callado a más de uno

Natalia París volvió a ser tema de conversación por esos días en redes sociales, aunque esta vez no por su carrera como modelo, DJ o por alguno de sus proyectos. La paisa terminó en medio de una curiosa polémica luego de que a algunos usuarios se les hiciera raro que ella haga compras en un supermercado D1, que es considerado uno de los mercados económicos en el país.

“La calle está dura”: el video de Natalia París haciendo compras en un D1 que desató una ola de comentarios en redes

Esta situación ella la tomó con humor y aprovechó sus redes para responder a las críticas que le llegaron por esto.

La modelo, considerada uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento en el país desde los años 90, compartió de una manera muy tranquila y calmada que suele visitar este tipo de lugares.

Sin embargo, algunos internautas no dejaron pasar el detalle y comenzaron a hacer comentarios sobre su decisión de comprar en una tienda de descuento.

el video de Natalia París en un D1 que desató ola de comentarios en redes Foto: Tomado de redes sociales

Esta situación rápidamente llegó a las diferentes redes sociales, donde aparecieron opiniones que insinuaban que, por su reconocimiento y trayectoria, París debería ir con más frecuencia a otro tipo de mercados. Sin embargo, también hubo comentarios a favor.

“Yo trabajé en un D1 en el norte de Bogotá y los que más iban eran los famosos, ¿y qué pasa?”; “¿Y entonces dónde tiene que mercar?”; “Lo más normal del mundo… eso se llama humildad”; “La plata es de ella… ella mirará dónde la gasta”; “Natalia Paris es la paisa más sencilla que yo he visto, no entiendo por qué la cuestionan; cada quien es libre de comprar donde quiera, hasta eso”, se lee.

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Ante estos comentarios, la paisa decidió no quedarse callada y respondió de manera directa, dejando claro que no encuentra ningún problema en comprar allí en D1.

“¿Qué tiene comprar cositas en el D1? Me encanta esa tienda para las cosas de aseo. Voy a vender mis cosas allí también. D1 es muy top”, dijo la modelo.

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Con su respuesta, París dejó claro que el precio o el lugar donde hace una compra no determina necesariamente el gusto de una persona. Además, convirtió una crítica que pudo terminar en una discusión en redes en una oportunidad para hablar de sus preferencias a la hora de comprar.

La reacción también causó comentarios positivos entre sus seguidores, quienes destacaron que la modelo no se dejó llevar por las críticas y respondió con la misma espontaneidad que suele mostrar de forma pública.