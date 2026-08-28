JMC amplía su ofensiva en Colombia: así son las nuevas pick-ups que buscan ganar terreno en trabajo y off-road

La marca de automóviles china JMC sigue buscando ampliar sus modelos en el mercado colombiano, por lo que en Bogotá presentó sus nuevas pick-ups Grand Avenue Pro y Vigus Work.

Llega a Colombia nueva marca que podría amenazar liderazgo en ventas de Tesla y BYD: precios sorprendieron

Estos dos vehículos están hechos para atender las necesidades del usuario, donde cientos de conductores buscan un alto nivel de versatilidad, exigiendo niveles de punta, tecnología avanzada y un desempeño extraordinario que les permita recorrer cualquier zona del país sin ningún problema.

Es por ello que JMC ha redefinido el rol que tienen los vehículos pick-up, los cuales anteriormente eran vistos como herramientas de trabajo pesado para el agro o la logística, pero que poco a poco se han ido adentrando como un balance de la productividad diaria con el estilo de vida activa y las actividades que se realizan en carretera.

“Entendemos que las necesidades de nuestros usuarios han madurado sustancialmente. Por esta razón, consolidamos un portafolio de pick-ups sumamente diverso y robusto, donde cada modelo responde a un propósito definido, coronado ahora por nuestra nueva insignia de alto desempeño”, comentó Noel Ardila, gerente general de JMC en Astara para Colombia.

¿Qué ofrecen los coches?

La estrategia de JMC está materializada en un portafolio que se encuentra minuciosamente estructurado para poder cubrir el perfil de cada cliente en el país.

La JMC Vigus Work incorpora una pantalla de 12,8 pulgadas, conectividad inalámbrica y diferentes sistemas de asistencia a la conducción. Foto: JMC - API

Dentro de los modelos se encuentra la nueva JMC Vigus Work, una pick-up diésel que posee un motor de 2,5 litros de 165 hp y 410 Nm de torque.

El coche cuenta con un sistema de seguridad con dos airbags para conductor y copiloto y que fue fabricado con un enfoque netamente utilitario para contratistas, empresas de construcción y logística que priorizan la capacidad de carga y el costo-beneficio.

Se encuentra equipada con una transmisión mecánica de 6 velocidades, además de una opción automática de 8 velocidades.

Dentro del coche, la pick-up destaca por su moderna experiencia tecnológica con una pantalla de 12,8 pulgadas y conectividad inalámbrica, lo que facilita cada trayecto.

Asimismo, el coche incorpora funciones clave como cámara de reversa, asistente de arranque en pendiente y control electrónico de estabilidad, dando mayor seguridad y confianza al volante.

En el interior, destaca por su moderna experiencia tecnológica con una pantalla de 12.8” y conectividad inalámbrica, facilitando cada trayecto. Además, incorpora funciones clave como cámara de reversa, asistente de arranque en pendiente y control electrónico de estabilidad, ofreciendo mayor seguridad y confianza al volante.

El vehículo presenta un precio de $134.990.000 COP.

La JMC Grand Avenue Pro apuesta por el alto desempeño y las capacidades todoterreno para enfrentar diferentes terrenos. Foto: JMC - API

Por otro lado, se encuentra la nueva JMC Grand Avenue Pro, una pick-up de aventura y alto desempeño bajo el ADN Ford Performance, gracias a su joint venture.

El carro cuenta con un tren motriz Ford Puma de 2,3 litros y una transmisión automática ZF de 8 velocidades. La JMC Grand Avenue Pro incorpora el All-Terrain Management System con 7 modos de manejo (Normal, Eco, Sport, Nieve, Roca, Arena y Barro) que pueden ser seleccionados por medio de un mando giratorio.

Esta unidad es diseñada para aquellos usuarios que buscan capacidad todo terreno extrema y cuenta con un valor de $220.990.000 COP.