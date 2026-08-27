En Colombia, es habitual observar en varias regiones del país a motociclistas conducir sus motocicletas con chanclas o sandalias. Si bien es considerada como una práctica peligrosa, algunos conductores realizan esto por comodidad temporal.
Adicionalmente, el Código Nacional de Tránsito, la norma que se encarga de organizar la circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, no menciona que exista alguna prohibición que sancione al conductor por portar este tipo de calzado.
No obstante, un país sí ha tomado una medida frente a este asunto, en donde ha decidido prohibir a los motociclistas manejar si se encuentran portando unas chanclas.
¿Cuál es el país que tomó esta acción?
El país de España ha realizado una actualización del Reglamento General de Circulación, en donde ha establecido cuáles son aquellas nuevas obligaciones que los motociclistas tendrán que aplicar.
Una de ellas está relacionada con el porte de chanclas en sandalia, en donde el nuevo reglamento indica que estas ya no serán una opción permitida por las autoridades para quienes circulen en motocicleta o ciclomotor en la nación europea.
Esta medida comienza en España a partir del próximo 1 de octubre, en donde cada conductor tendrá que obligatoriamente utilizar zapato cerrado, así como guantes y casco de moto.
La regulación también indica que esta también será aplicada tanto para los conductores como para los pasajeros, en donde estos también deben portar el casco y guantes de protección.
El objetivo del gobierno español es poder reducir casos de siniestros viales y al mismo tiempo ofrecer un espacio en donde se promocione la seguridad vial.
Cualquier ciudadano que sea visto incumpliendo esta norma luego de la fecha establecida, recibirá una sanción económica por medio de una multa de 200 euros, lo que en Colombia equivale a más de $700.000 COP.
Cabe mencionar que la Dirección General de Tráfico (DGT) informó que esta nueva medida solamente es aplicada en motociclistas, por lo que cualquier persona que transite por un carro no tiene alguna prohibición.
No obstante, un agente de tránsito podrá sancionar al usuario siempre y cuando considere que el calzado provoque alguna acción que dificulte los movimientos del vehículo.
Otras normas que fueron cambiadas en España
Tras la actualización, se llevaron a cabo otros cambios que presentarán los conductores. Dentro de las modificaciones también figura la obligación de usar cascos homologados.
Adicionalmente, las motos podrán transitar por el arcén derecho siempre y cuando haya congestión del tráfico.