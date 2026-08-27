Vehículos tácticos blindados: el refuerzo que llega al Magdalena para fortalecer al Ejército

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir los grupos criminales en el departamento del Magdalena, la gobernación local anunció la inversión de más de $13.400 millones en la modernización del parque automotor tanto de Policía como del Ejército.

Gobierno Petro frena licitación de vehículos blindados para entidades estatales: ¿qué hay detrás de la suspensión?

Dentro del aporte para las fuerzas que protegen a los ciudadanos del departamento, se incluye la incorporación de camionetas uniformadas, no uniformadas, microbuses y motocicletas.

No obstante, una de las adquisiciones más destacadas son dos vehículos tácticos blindados Guardian Xtrem STANAG 2, los cuales se encuentran diseñados para brindar protección a sus ocupantes frente a distintas amenazas propias de escenarios de alto riesgo.

Los coches cuentan con un nivel de protección STANAG 2, el cual se encuentra establecido bajo los estándares de la OTAN. Estos contemplan resistencia frente a determinados impactos de munición de fusil, así como proyectiles de 5,56 mm y 7,62 mm.

Adicionalmente, los vehículos blindados son capaces de resistir explosiones de minas y fragmentaciones que fueran ocasionadas por proyectiles de artillería.

El objetivo de la Gobernación del Magdalena es brindar recursos que se encarguen de respaldar las labores de los soldados, además de ampliar las capacidades de protección mientras se llevan a cabo estas operaciones.

“Sabemos que la seguridad del departamento del Magdalena es una prioridad. Hemos articulado diversos consejos de seguridad, pero no solamente es la articulación con las fuerzas públicas y las fuerzas militares, sino también entregar los insumos necesarios para que las fuerzas públicas y las fuerzas militares puedan ejercer sus funciones”, comenta la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

La funcionaria destacó que el departamento se convierte en el primero del país en adquirir dos vehículos blindados con tecnología de la OTA, los cuales serán utilizados para confrontar aquellas bandas criminales que les roban la tranquilidad a los magdalenenses.

“Somos pioneros en esta tecnología y vamos a generar más y mejores resultados en la seguridad del departamento de Magdalena”, afirmó.

La gobernadora también destacó otros avances para el departamento, en donde también se realizó la inversión de recursos del Sistema Único de Comparación Balística (SUCOBA) para poder entregárselo a la dirección de Fiscalía en el Magdalena y así evitar que los investigadores se trasladen a otros departamentos para los estudios de materiales probatorios en distintos crímenes.

De igual manera, se suma el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para la investigación judicial, lo cual ayuda en la extracción, recuperación y análisis de información contenida en teléfonos celulares y demás dispositivos eléctricos que sean claves para esclarecer los hechos de un caso delictivo.