El presidente Abelardo De La Espriella anunció en las últimas horas que firmó la extradición a Estados Unidos de cinco peligrosos criminales. Tres de ellos se encuentran detenidos mientras que dos restantes están siendo buscados por las autoridades para darle paso a ese trámite, pues son requeridos por delitos relacionados al narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo. ¿De quiénes se trata?

Abelardo De La Espriella firmó la extradición de cinco señalados criminales solicitados por EE. UU.

1. Geovanny Andrés Rojas, alias Araña

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, que será extraditado. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

Se trata del negociador de los Comandos de Frontera, un grupo que tiene presencia con más de 1.000 hombres en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, al sur del país.

Araña fue uno de los más polémicos criminales en medio del gobierno de Gustavo Petro porque fue una de las caras visibles de las negociaciones que se adelantaron en medio de la llamada paz total.

Fue capturado en 2025 en un el restaurante del Hotel Marriot porque se encontraba con circular roja de Interpol. El ex alto comisionado de paz Otty Patiño intentó no que fuera detenido por esos diálogos que se adelantaban.

Aunque se contaba con el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia para que fuera extraditado, el gobierno de Petro frenó ese traslado porque se encontraban en conversaciones.

2. Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo

Alias el Mocho Olmedo será extraditado. Foto: Montaje El País: Foto: Salud Hernández-Mora/ Noticias Caracol

Se trata del jefe del Frente 33 de las disidencias de las Farc a quien en mayo de 2025 la Corte Suprema de Justicia también le había avalado su extradición a Estados Unidos.

Su polémica con la paz total se generó porque en julio del año pasado se conoció una resolución de la Presidencia, firmada por Petro, en la que se frenaba esa extradición argumentando que haría aportes a la paz total. Se sabe que era uno de los hombres de confianza de alias Andrey.

3. Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca

Alias la Muñeca, cabecilla de Los Pachenca, fue capturado. Foto: Policía

Se trataba del principal cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Era reconocido porque se iba a realizar varias cirugías para cambiar su apariencia con el objetivo de seguir huyendo de las autoridades, sin embargo, fue detenido en 2024 cuando celebraba sus andanzas criminales.

Había heredado este imperio de Hernán Giraldo, alias Taladro o el señor de la Sierra y tenía a su mando a más de 400 hombres.

4. Gabriel Yepes Mejía, alias H. H.

Jefe de las disidencias de los Comuneros del Sur. Foto: Suministrada API

Al igual que con los anteriores criminales, el gobierno de Gustavo Petro había decidido frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., jefe de las disidencias de los Comuneros del Sur en mayo de 2025 por las negociaciones que se adelantaban en medio de la paz total.

5. Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho

Fredy Castillo, alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: CORTESÍA

El caso de alias Pinocho también fue beneficiado por la paz total de Petro. Se trata del máximo cabecilla de Los Pachenca. Era señalado de ser el promotor de varios actos delictivos en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Bolívar, y de cometer delitos como homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de armas, cobro de extorsiones y promoción de microtráfico de estupefacientes.