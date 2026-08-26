En el Congreso de la República, la bancada de Cambio Radical anunció que radicó 15 proyectos, entre los que están varios que servirán al país en medio de la tragedia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En la presentación de estas iniciativas estuvieron familiares del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de la colectividad, entre ellos su hermano Enrique Vargas Lleras, quien ahora es codirector del partido, y su hija, Clemencia Vargas.

Clemencia en particular se refirió a un proyecto que llevará el nombre de su padre y que fue bautizado como ‘Ley Vargas Lleras’, que según dijo servirá para la reconstrucción del país tras el terremoto.

“Para mí es muy importante la Ley Vargas Lleras, que hoy busca generar y cambiar el mecanismo para que el Estado atienda el déficit habitacional en su momento”, aseguró Vargas.

Según recordó, su padre construyó más de 100 viviendas gratuitas cuando estaba en la Vicepresidencia, por lo que con los retos que enfrenta actualmente el país tras el terremoto, esta norma, de ser aprobada, tendría aún más vigencia.

“Esta ley es importante porque no solamente es el subsidio a la tasa, fue el suelo urbanizado para la habilitación de tierras para poder viabilizar los proyectos de vivienda para los más pobres en Colombia”, afirmó Vargas.

Otro beneficio estaría relacionado con las conexiones interdomiciliarias que en su momento permitieron el acceso a agua potable, a créditos, entre otros beneficios.

“Buscamos que esa política que tanto bien le hizo al país en materia de vivienda, la revolución de infraestructura, saneamiento básico y conexiones intradomiciliarias, pueda volver como una política de Estado”, aseguró Vargas.

Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: SEMANA.

Por su parte, Enrique Vargas destacó las bondades que traería esta iniciativa:

“En el proyecto de ley de honores a Germán Vargas Lleras queremos convertir sus políticas de vivienda e infraestructura en una política de Estado permanente, garantizando continuidad en el acceso a vivienda propia, planeación de largo plazo, planeación en las obras que necesita Colombia y la priorización en la inversión pública en los territorios y hogares con mayores necesidades”, afirmó.

En ese sentido, la familia Vargas y la bancada de Cambio Radical buscan mantener el legado vivo del exvicepresidente, quien falleció en los últimos meses, pero que es recordado especialmente por sus políticas de vivienda que ayudaron a miles de colombianos de escasos recursos.

“La propuesta parte de una convicción: lo que funciona debe continuar, las buenas obras deben terminarse y las regiones no pueden volver a empezar de cero cada cuatro años”, dijeron desde la colectividad.