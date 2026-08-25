Corte Constitucional avala gran parte de la reforma pensional de Petro, pero devuelve varios artículos al Congreso

Siete magistrados y un conjuez lograron resolver la suerte de la reforma pensional tras durar más de dos años en estudio en la Corte Constitucional. Los togados que conforman la Sala Plena decidieron aprobar gran parte de esa iniciativa del gobierno Petro, pero devolvieron un paquete de artículos por una serie de vicios en el trámite.

Reforma pensional vuelve a la carga en la Corte Constitucional: esta semana podría haber decisión clave

Desde las 9:00 a. m. de este martes 25 de abril, los magistrados y el conjuez se citaron para discutir una de las principales iniciativas que impulsó el gobierno del expresidente Gustavo Petro; sin embargo, la ley no ha podido ver la luz por una demanda que interpuso la exsenadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático.

Los magistrados que participaron en esta discusión estuvieron liderados por Paola Meneses, ponente del caso y presidente de la Corte, seguida de Lina María Escobar, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo, Vladímir Fernández, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés y el conjuez Pablo Márquez.

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Márquez entró a la discusión después de que en la última sala el debate concluyera con un empate 4-4. El magistrado Héctor Carvajal no participó por una recusación en su contra, mientras que su colega Jorge Enrique Ibáñez Najar estaba impedido.

La decisión se dio después de que las mayorías apoyaran la ponencia de la magistrada Paola Meneses, quien pidió devolver por segunda ocasión la reforma pensional al Congreso de la República por los vicios de trámite con los que fue aprobada. Parte de esos artículos regresó a la Cámara de Representantes para su subsanación.

En junio de 2025, la Corte Constitucional suspendió la entrada en funcionamiento de la mayoría de la reforma del gobierno Petro, lo que dejó en el limbo a trabajadores, fondos de pensiones y Colpensiones frente a la iniciativa legislativa que administrará el sistema pensional colombiano.

Días más tarde, el alto tribunal ordenó devolver el principal logro legislativo del gobierno Petro, para que la Cámara de Representantes corrigiera una serie de vicios que ocurrieron durante su trámite. Aunque la ley debía entrar en vigor el 1 de julio de 2025, esa decisión dejó en el limbo su entrada en vigencia.

El asunto fue que el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó al Congreso para que a través de sesiones extraordinarias trataran de subsanar los errores, pero ese trámite se adelantó con el comunicado de la Sala Plena de la Corte Constitucional informando el regreso de la reforma a la Cámara de Representantes.

Es decir, el Congreso terminó adelantando esas sesiones sin conocer los argumentos de fondo de la Corte sobre los vicios detectados en esa primera decisión, por lo que la subsanación también habría quedado con otros errores que acaban de ser declarados en Sala Plena.

Así fue como parte de la reforma pensional de Petro volvió por segunda vez para correcciones al Congreso de la República.