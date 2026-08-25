“Estamos huyendo”: el desesperado llamado de campesino en medio de incendio que amenaza su finca en Tolima

La angustia de los habitantes rurales del Tolima por los incendios forestales quedó reflejada en el desesperado llamado de Jesús Guzmán, un campesino que aseguró que las llamas se aproximan a su finca; él teme perder su vivienda, sus animales y la poca reserva de agua con la que cuenta.

Tuvieron que salir corriendo: los incendios forestales ya alcanzaron viviendas en la vereda de Chagualá en Coello, Tolima

A través de un mensaje dirigido al alcalde de su municipio, el hombre pidió apoyo urgente de las autoridades. Solicitó la intervención aérea para intentar controlar el incendio que, según relató, avanza por la zona montañosa y amenaza con llegar hasta su propiedad.

“Estoy perdido con la candela, me está abarcando la candela a la finquita. Tengo mi casita allá y, en realidad, estamos sin agua. El único manantial que tenemos es poquitico y, si la candela sigue avanzando, se nos seca por completo”, relató Guzmán.

La situación también ha comenzado a afectar la alimentación de los animales. El campesino aseguró que la emergencia ha obligado a varias familias a abandonar la zona o a prepararse para salir de ella, ante el avance del fuego y el temor de quedar atrapados.

“No tenemos comida para el ganado y estamos huyendo. En el momento en que llegue la candela, ya no hay nada que hacer. Por eso le pido, señor alcalde, que nos ayude con el helicóptero, como sea, porque la situación es muy difícil”, expresó en su llamado.

El campesino explicó que el incendio se observa desde una zona de cordillera y señaló que el foco de las llamas estaría cerca de la hacienda Chipalos, en límites con el Valle de San Juan, uno de los sectores rurales donde el fuego se ha convertido en una amenaza para las comunidades.

“En la hacienda Chipalos, en la colindancia con Valle de San Juan, de este lado se ve la candela en la cordillera. Es la que está más arriba y la que más preocupa”, manifestó.

El llamado de Guzmán evidencia la preocupación de las comunidades campesinas que enfrentan de manera directa el avance de los incendios, especialmente por la amenaza sobre las viviendas, las fuentes hídricas, los cultivos y los animales.

Mientras las autoridades adelantan las labores para enfrentar las conflagraciones, los habitantes de las zonas rurales esperan una respuesta que permita contener el fuego antes de que llegue a las viviendas y provoque mayores pérdidas.

“Le agradezco mucho, señor alcalde, la voluntad y la ayuda. Lo único que pedimos es que nos apoyen porque estamos viendo cómo la candela se nos viene encima”, concluyó el campesino.