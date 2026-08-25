Gustavo Petro le responde al ministro Rodrigo Lara por incendios en Tolima en los que habría presencia de la “primera línea”

El expresidente Gustavo Petro le respondió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, desde Tolima junto a varios líderes y simpatizantes del Pacto Histórico, luego de que el funcionario del Gobierno dijera que en los incendios del departamento se ha encontrado que algunos miembros de la “primera línea” estarían obstaculizando la labor de los bomberos.

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Petro defendió a los jóvenes que aparecieron durante las protestas de 2021 y explicó por qué actuaron así durante los incendios en el departamento.

“El Gobierno (Lara) y la gobernadora del Tolima le echan la culpa a quienes no la tienen. No son las juventudes, no es el Pacto Histórico, que fue el primer movimiento en salir a apagar los incendios”, aseguró Petro haciendo referencia a esa primera línea.

En cambio, responsabilizó de esos hechos al Gobierno de Abelardo De La Espriella y hasta lanzó una hipótesis relacionada con Israel, un país con el que Petro ha tenido desacuerdos.

“Es del mismo Gobierno de donde proviene la quema de bosques en Colombia. ¿Por qué? Porque los israelíes necesitan tierra, como en la Patagonia, porque quieren mantener en un estado de ansiedad a la sociedad colombiana toda para que no vaya a la protesta”, aseguró Petro.

Según el expresidente, esa “protesta” que sugirió sería “para salvar las reformas sociales, incluida el sistema de educación pública en Colombia”.

Según ha dicho el ministro del Interior, Rodrigo Lara, los incendios en parte estarían siendo provocados por grupos armados criminales y grupos de minería ilegal, a quienes llamó “narcoterroristas”. Y habló de las disidencias de las Farc, quienes buscarían distraer las acciones de la Fuerza Pública.

Los incendios en el Tolima estarían siendo aumentados por manos criminales. Foto: Gobernación del Tolima

Lara agregó que han encontrado la presencia de grupos denominados de “primera línea” que estarían llegando a distintos puntos del departamento para “sembrar el caos y el desorden”.

“Llegan allí a insultar a los bomberos, a desordenar la acción de los bomberos, incluso, poniendo en riesgo su vida como la de los miembros de la Fuerza Pública que combaten los incendios para proteger a los colombianos, para lanzar arengas políticas, sembrar cizaña, el caos e intentar crear un ambiente o narrativa de que el Gobierno nacional y las autoridades departamentales y locales no están haciendo nada para proteger a los colombianos”, denunció Lara recientemente.

El ministro dijo que eso se habría replicado en ciudades como Cali, en donde, en medio de las labores de rescate tras el terremoto del 10 de agosto, habrían llegado grupos de personas particulares que supuestamente quieren ayudar, pero que terminaban insultando a las autoridades y lanzando arengas contra el Gobierno y los rescatistas internacionales, como sucedió en el caso de los israelíes.