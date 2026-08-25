Corte Suprema discutirá denuncia de Lucy Laborde contra la fiscal Luz Adriana Camargo por beneficios a Nicolás Petro

Fuentes dentro de la Corte Suprema de Justicia le confirmaron a SEMANA que este miércoles 26 de agosto los magistrados de la Sala Penal se reunirán para discutir los procesos legales que tienen en curso; además, abordarán la delicada denuncia que se conoció este fin de semana contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Este medio supo que los magistrados de esa instancia discutirán la denuncia de la exfiscal Lucy Laborde, responsable de llevar a juicio a Nicolás Petro, el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro, quien dijo que habría recibido directrices de la fiscal Camargo para favorecerlo.

En las próximas horas, la Sala Penal debatirá la relevancia de la información conocida en los últimos días y analizará si es necesario tomar alguna medida frente a los señalamientos que Laborde hizo contra Camargo.

Los magistrados han analizado tanto la denuncia hecha por la exfiscal Laborde como la respuesta que dio la Fiscalía General de la Nación ante las acusaciones a Camargo.

Lucy Laborde habla de cómo la fiscal general intentó beneficiar a Nicolás Petro: “No respetó la independencia”

A partir de esa información, se tomarán decisiones sobre este nuevo hecho que vuelve a poner en la mira la gestión de Camargo al frente de una de las entidades más relevantes en Colombia.

Este asunto llega a la Corte Suprema de Justicia luego de que SEMANA revelara en exclusiva la grave denuncia de la exfiscal Lucy Laborde sobre las supuestas peticiones que le habría hecho la fiscal Camargo para quitarle delitos y darle una reclusión especial al hijo del expresidente Petro.

Corte Suprema de Justicia Foto: No

La exfiscal contó: “Recuerdo hasta su expresión y me dice: ‘¿Pero por qué hay lavado de activos?’. Le explico los hechos y me dice: ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja el enriquecimiento ilícito?’. Antes de decirme eso, le pregunto a la doctora Aura Liliana: “¿Y qué consecuencias tendría el lavado de activos?”. La doctora Aura Liliana le dice: ‘Ingresaría a la lista Ofac’”.

La exfiscal Laborde salió de la Fiscalía General de la Nación en medio del concurso de mérito que lanzó la entidad, tras advertir que la independencia judicial en esta administración no existiría, a tal punto que en su caso, según sus palabras, fue acosada, presionada y perseguida para beneficiar a Nicolás Petro.