Tras su nombramiento, el director general del SENA se reunió con alcalde de Montería para impulsar nuevas estrategias de formación

Montería busca fortalecer las oportunidades de empleo y emprendimiento para sus habitantes a través de una nueva articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La estrategia contempla iniciativas de formación, apoyo a proyectos productivos y una mayor conexión entre las empresas y las personas que buscan ingresar al mercado laboral.

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El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, se reunió con el director general del SENA, Ricardo Torres Castro, en un encuentro en el que también participó el Gerente de Ciudad, José Nicolás Barrios. Durante la reunión fueron planteadas diferentes acciones para ampliar el acceso de jóvenes y adultos a programas de formación y oportunidades laborales.

Uno de los anuncios principales fue la preparación de una cumbre por el empleo que se realizaría en noviembre, espacio en el que se espera reunir a representantes del SENA, empresarios, instituciones académicas y entidades públicas. La intención será identificar las necesidades del sector productivo y buscar mecanismos que permitan conectar esos requerimientos con el talento disponible en Montería y Córdoba.

La Administración Municipal también anunció avances para una nueva convocatoria del Fondo Emprender, que tendría recursos por $5.000 millones. El lanzamiento está previsto para la primera semana de septiembre y estará enfocado en apoyar a personas damnificadas que cuenten con proyectos productivos, con el propósito de contribuir a su recuperación económica.

Sena. Imagen de referencia. Foto: Tomada del sitio web del Sena.

Durante el encuentro se planteó fortalecer los programas de formación profesional para que respondan a las transformaciones y exigencias que actualmente enfrenta el mercado laboral. La apuesta busca que quienes accedan a estos procesos desarrollen conocimientos y capacidades que puedan ser aplicados posteriormente en empresas o emprendimientos.

Uno de los proyectos que podría ampliar el alcance de esta oferta está dirigido a las comunidades rurales dispersas. Para llegar a estos territorios se estudia la implementación de un plan piloto que utilizaría la radio como herramienta para acercar contenidos y procesos de formación a personas que tienen dificultades para desplazarse hasta los centros educativos.

La estrategia también contempla trabajar en el cierre de brechas laborales, especialmente mediante una mayor coordinación entre las instituciones educativas, las empresas y las personas que buscan empleo. Con esto se pretende que la capacitación ofrecida responda de manera más directa a los perfiles que actualmente requiere el sector productivo.

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Para la Alcaldía, la alianza con el SENA representa una oportunidad para ampliar las alternativas que tienen los ciudadanos para mejorar sus ingresos, acceder a un empleo formal o poner en marcha sus propios negocios.

El mandatario local señaló que el propósito es que los procesos de capacitación trasciendan las aulas y puedan convertirse en oportunidades concretas para las familias de Montería, ya sea mediante la vinculación laboral o el fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento.