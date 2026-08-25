Autoridades realizaron megatoma en Los Mártires: el operativo dejó estupefacientes y armas blancas incautados

La localidad de Los Mártires, en Bogotá, fue escenario de una nueva intervención de las autoridades que buscó recuperar el control de algunos sectores y hacer frente a diferentes situaciones relacionadas con seguridad, espacio público y actividades comerciales.

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La jornada se concentró principalmente en la UPZ La Sabana y se extendió durante más de seis horas. En el despliegue participaron cerca de 40 funcionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional.

Uno de los resultados de los procedimientos fue la incautación de varias decenas de dosis personales de estupefacientes y diferentes armas blancas. Además, durante los controles se impuso un comparendo a una persona por el porte de este tipo de elementos.

Las autoridades también pusieron la lupa sobre algunos establecimientos comerciales de la zona. Siete negocios fueron sometidos a procesos de verificación y, tras las revisiones, cinco de ellos tuvieron que ser cerrados por inconsistencias relacionadas con su documentación y por la ampliación de actividades comerciales que no correspondían con lo autorizado.

Objetos incautados por las autoridades. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

La intervención no se limitó a los establecimientos. En el sector de La Estanzuela, los equipos desplegados realizaron el desmonte de cuatro cambuches estructurales. En estos lugares fueron encontrados algunos de los elementos que posteriormente quedaron en poder de las autoridades.

Mientras tanto, en La Leona se desarrollaron otros procedimientos de inspección y control como parte del operativo. Estas acciones estuvieron orientadas a identificar situaciones que pudieran estar relacionadas con actividades delictivas y a recuperar espacios que presentaban diferentes problemáticas de convivencia.

El comercio de autopartes también fue objeto de controles, ya que los funcionarios inspeccionaron hasta 40 motores de tractocamión en establecimientos dedicados a la venta y comercialización de este tipo de piezas, como parte de las acciones para verificar las condiciones y procedencia de los elementos que se encuentran en estos negocios.

La jornada incluyó además un componente dirigido a los habitantes y comerciantes de la zona. Cerca de 100 personas recibieron información sobre mecanismos de denuncia, líneas de atención y recomendaciones de autocuidado, con el propósito de incentivar la participación ciudadana en las estrategias de seguridad.

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De acuerdo con las autoridades, estas intervenciones buscan combinar las labores de vigilancia con el control de establecimientos y la recuperación del espacio público, especialmente en sectores donde se han identificado situaciones que pueden afectar la convivencia.

La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró la importancia de que los ciudadanos reporten hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la Línea 123, herramienta que permite activar la respuesta de las autoridades ante este tipo de casos.