Fuerte explosión generó pánico en Bogotá: paquete habría sido detonado en plena calle y afectó a varias viviendas

Momentos de pánico se vivieron en la madrugada de este martes, 25 de agosto, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, después de que se registrara una explosión. Todo ocurrió específicamente en el barrio El Amparo.

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De acuerdo con información de las autoridades, era la 1:30 de la mañana cuando por lo menos seis viviendas se vieron afectadas por cuenta de esta situación, que afortunadamente no dejó ninguna persona herida o muerta.

El teniente coronel Óscar Iván Flórez, oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá, indicó que los uniformados fueron alertados por la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo, por lo que rápidamente hicieron presencia en esta zona.

“Se presenta una explosión de un elemento desconocido. En este momento se encuentra nuestro cuerpo técnico verificando el elemento utilizado e igualmente determinando cuáles fueron los motivos que se presentaron”, señaló.

Imagen después de la explosión. Foto: Noticias Caracol

Por el momento, se desconoce por completo cómo se presentó el hecho, aunque al parecer habrían abandonado un paquete explosivo al frente de uno de los inmuebles.

Por lo mismo, hasta el punto llegó un grupo de la Sijin de la Policía y adelantó el barrido técnico y también la recolección de las cámaras de seguridad del sitio para intentar identificar a los presuntos responsables.

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“Nuestro personal de Policía Judicial se encuentra tomando entrevistas y recolectando los videos para determinar los autores de este hecho”, agregó el teniente coronel Flórez.

Por último, hizo un llamado para que se suministre cualquier información que permita esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió en este hecho, que ya genera alerta entre las autoridades.

Hasta la zona llegó un grupo de la Sijin para investigar lo ocurrido. Foto: Noticias Caracol

Por su parte, la comunidad está preocupada por lo ocurrido, ya que la explosión generó gran pánico en esta zona de la capital del país. Por lo mismo, le han hecho un llamado a la Policía para que se conozca qué pasó y quiénes podrían ser los responsables.