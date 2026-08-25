El Bronx Distrito Creativo será uno de los escenarios del Encuentro de la Red de Ciudades del BID 2026, que se realizará en Bogotá entre el 2 y el 4 de septiembre.

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Bronx Distrito Creativo y el encuentro del BID

El Bronx Distrito Creativo será uno de los escenarios del Encuentro de la Red de Ciudades del BID 2026, que reunirá a representantes de diferentes ciudades de América Latina y el Caribe en Bogotá.

El proyecto hace parte del proceso de transformación de un sector que durante años estuvo marcado por la violencia y el deterioro urbano.

La iniciativa busca consolidar este espacio como un punto dedicado a la cultura, la memoria y las industrias creativas.

De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, el encuentro reunirá a representantes de 50 ciudades de América Latina y el Caribe entre el 2 y el 4 de septiembre.

La elección del Bronx como uno de los espacios para esta actividad pone nuevamente el foco en el proceso de transformación que ha experimentado este sector de la localidad de Los Mártires.

El encuentro del BID llega así a un lugar que la administración distrital presenta como un ejemplo de transformación urbana.

La Red de Ciudades del BID busca precisamente facilitar el intercambio de experiencias entre gobiernos locales y abordar desafíos relacionados con el desarrollo urbano.

El Bronx Distrito Creativo, un lugar que simboliza la transformación de Bogotá, será uno de los escenarios del Encuentro de la Red de Ciudades del BID en 2026, que reunirá a 50 ciudades de Latinoamérica y el Caribe, del 2 al 4 de septiembre. pic.twitter.com/yV0z5uOmcZ — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 24, 2026

Bogotá se prepara para recibir el Encuentro de la Red de Ciudades del BID 2026

Bogotá y Barranquilla fueron anunciadas en 2025 como sedes de la Reunión Anual de la Red de Ciudades del BID para 2026.

Un reconocimiento a los avances de ambas ciudades en materia de gobernanza, políticas públicas y atención a sus comunidades.

La Red de Ciudades del BID funciona como un espacio de intercambio entre gobiernos locales para compartir experiencias y soluciones frente a desafíos urbanos.

Entre sus áreas de trabajo están la productividad urbana, el cambio climático, la innovación y la inclusión.

El Bronx se transforma hacia la cultura

Con el paso de los años, el Distrito ha sido planteado como un proyecto de renovación urbana, cultural y patrimonial.

La Secretaría Distrital de Cultura señala que el Bronx Distrito Creativo comprende espacios como La Facultad, La Milla y La Flauta, además de proyectos como La Esquina Redonda y el Edificio Creativo.

El objetivo es generar nuevas dinámicas alrededor del arte, la cultura y las industrias creativas.

En mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Gobierno destacó que el proyecto hace parte de un proceso de revitalización urbana.

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Abarca 34.884 metros cuadrados y cuenta con más de 222.000 millones de pesos de inversión pública, según las cifras entregadas por la administración distrital.

Se espera que en los próximos días el BID y la Alcaldía de Bogotá entreguen mayor información sobre las ciudades que participarán en el encuentro, así como los temas que estarán en el centro de las conversaciones y la agenda de actividades.

Quienes estén interesados en asistir a los espacios abiertos al público tendrán que estar pendientes de las actualizaciones que se vayan dando, a medida que se acerca la fecha del evento.