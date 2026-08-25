Terror en Bogotá por balacera que dejó un muerto: sujetos armados salieron de la vegetación y comenzaron a disparar

Una nueva balacera se presentó en la ciudad de Bogotá en las últimas horas y dejó como saldo una persona muerta y tres más heridas. Los hechos se presentaron en el barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de la capital del país.

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De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de personas llegó hasta un parqueadero en unas camionetas, se bajaron y comenzaron a departir en el sitio. Al parecer, estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Hasta ese momento la escena avanzaba con normalidad, pero todo cambió en cuestión de segundos. Tres sujetos armados salieron de una zona de vegetación, la cual estaba detrás de los vehículos, y comenzaron a disparar de manera indiscriminada.

En un video que se ha conocido y que fue grabado por una cámara de seguridad, se observa el momento exacto del ataque y cómo los que estaban presentes salieron rápidamente corriendo del sitio, aunque varios fueron alcanzados por los disparos.

El hecho dejó a una persona sin vida en el sitio. Foto: X: @PasaenBogota

El teniente coronel Óscar Florez, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, confirmó que la balacera dejó a una persona sin vida y otras cuatro lesionadas.

“Se presenta un hecho en el cual varias personas son lesionadas por arma de fuego, quienes se encontraban departiendo al interior de un parqueadero.Lamentablemente, en el lugar de los hechos una persona fallece; otras cuatro personas son trasladadas a los centros médicos más cercanos”, señaló.

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Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas pesquisas del caso para esclarecer los móviles de este violento ataque y dar con la captura de los responsables de este hecho, que enciende las alarmas en la capital del país.

“Nuestras unidades de investigación en ese momento se encuentran haciendo el procedimiento de recolección de información, recolección de videos que nos permitan llegar a las personas autores de este hecho delictivo e igualmente determinar los motivos del mismo”, indicó el oficial.

Por el momento, tampoco se conocen las identidades de los heridos o de la persona que fue asesinada, por lo que se espera que se informen mayores detalles con el pasar de las horas.