Persecución en Bogotá terminó en balacera y con un carro en un caño: hubo tres heridos

Momentos de terror vivieron los habitantes del barrio Galán, localidad de Puente Aranda, suroccidente de Bogotá, luego de que una persecución policial terminara en balacera, dejara un carro volcado en un caño y tres personas heridas.

Información preliminar da cuenta que este lunes festivo, 29 de junio, a eso de las diez de la noche, el conductor de un carro hizo caso omiso a una señal de pare de la Policía y huyó del lugar.

Persecución en Bogotá: helicóptero Halcón ayudó a capturar a presunto ladrón de vehículo

Tras lo anterior, inició una persecución por parte de los policías, quienes dispararon de manera disuasiva para que los ocupantes del carro se detuvieran.

En medio de dicha persecución policial en la que hubo disparos, el carro perdió el control y terminó en un caño del barrio Galán.

“La Policía dispara de manera disuasiva cuando huyen”, dijeron desde la Policía Metropolitana de Bogotá al diario El Tiempo.

Una mujer que presenció lo ocurrido, habló en City Tv.

“No hicieron el pare cuando la Policía hizo el requerimiento y yo les dije precisamente a los papás que tengamos cuidado con nuestros hijos y miremos, más si son menores de edad. Que miremos con quién andan nuestros hijos”, dijo la testigo en City Tv.

Balacera de Bogotá: reportan cinco capturados y un menor aprehendido

La misma mujer aseguró en el medio citado anteriormente que el sonar de la balas en plena persecución fue “estilo Oeste”.

Luego, al punto arribaron varias ambulancias para trasladar a los heridos a centros hospitalarios cercanos.

“Fue una operación excelente como hace tiempo no veía”, concluyó la testigo en City Tv.

El vehículo quedó en pérdida total tras terminar accidentado en el caño.

La Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá revelaron durante las últimas horas que, durante el mes de junio, lograron las capturas de 2.089 personas por diferentes delitos, como extorsiones, hurto de bicicletas, entre otros.

De acuerdo con las autoridades, las detenciones las llevaron a cabo gracias a labores de investigación y operativos en territorio.