JH de la Cruz es criticado tras decir que su ayuda a las víctimas del terremoto será ‘espiritual’: “Para lo demás está la Cruz Roja”

En medio de la emergencia que atraviesa Colombia tras el reciente terremoto, diversas figuras públicas y ciudadanas han emprendido iniciativas para apoyar a las familias damnificadas.

En ese contexto, las recientes declaraciones del creador de contenido JH de la Cruz han generado conversación en redes, luego de que explicara que su forma de colaborar ante la tragedia es a través de la oración y el acompañamiento espiritual.

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JH de la Cruz, reconocido por construir su presencia digital en torno a contenidos vinculados con su fe cristiana y quien acumula millones de seguidores en plataformas como TikTok, abordó el tema del apoyo a las víctimas durante una de sus transmisiones.

“No es que sea avaricioso, pero yo apoyo a la gente de esa manera, espiritual; yo me encargo de orar; para lo demás está la Cruz Roja”, afirmó el influenciador en el video difundido que circuló en redes.

JH de la Cruz ha construido buena parte de su presencia digital alrededor de contenidos relacionados con su fe cristiana y ha sido conocido por predicar sus creencias en redes sociales.

Las palabras del influenciador coinciden con un momento en que diversas entidades públicas, privadas y de la sociedad civil avanzan en campañas de asistencia material directa. Organismos como la Cruz Roja Colombiana han dispuesto mecanismos para la recolección de fondos e insumos básicos destinados a fortalecer los servicios de salud, la provisión de agua potable y la atención de emergencias en las zonas impactadas.

De igual manera, se han habilitado centros de acopio a nivel nacional para recibir alimentos no perecederos, kits de higiene, colchonetas y prendas de vestir.

El pronunciamiento de JH de la Cruz reabrió una discusión recurrente en el entorno digital: el tipo de ayuda que la audiencia espera de figuras con un alto alcance mediático durante esta crisis que ha impactado el occidente del país.

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Por un lado, sectores de su audiencia respaldan su mensaje, argumentando que la fe y la oración constituyen una forma válida de apoyo personal y espiritual. Por otro lado, diversos usuarios cuestionan que las personalidades con capacidad de convocatoria no utilicen sus plataformas para promover o realizar donaciones de carácter económico o material.

El hecho pone de manifiesto las distintas perspectivas que existen en torno a la responsabilidad social de los generadores de contenido en coyunturas de alto impacto nacional.