“Tenía a la mejor esposa”: el doloroso mensaje de reconocido periodista tras perder a su pareja en el terremoto de Cali

El terremoto que sacudió al territorio colombiano el pasado 10 de agosto dejó a su paso múltiples emergencias y pérdidas humanas, especialmente en la capital del Valle del Cauca. Entre las historias registradas tras el colapso de infraestructuras en la ciudad de Cali, destaca el testimonio de Jorge Isaac Tobón, comunicador de amplia trayectoria en la región, quien confirmó el fallecimiento de su esposa, la coordinadora Ana Ludivia Bernal Arciniegas.

Luto en Cali: Isabella Saavedra, la última de las trillizas víctimas del terremoto, fue encontrada sin vida

De acuerdo con el relato entregado por el propio periodista al medio regional CW+, la mañana del 10 de agosto inició de manera habitual. La pareja acudió a un gimnasio ubicado en el sector de Palmetto. Minutos antes de que ocurriera el sismo, Ana Ludivia Bernal decidió retornar con anticipación a la vivienda del matrimonio, ubicada a pocos minutos del lugar.

“Ella se vino antes del gimnasio de Palmetto y me dijo: ‘nos vemos en la casa, yo me voy adelantando’. Yo le dije ‘no, me voy contigo’, y me dijo ‘no, no, no, termina tu rutina’”, detalló Tobón sobre el último diálogo que sostuvieron.

Aproximadamente 15 minutos después de esa conversación, la tierra comenzó a temblar. Sabiendo que su esposa sentía un profundo temor por los temblores, Tobón salió de inmediato del establecimiento con la intención de acompañarla y tranquilizarla.

Al llegar a la zona, el escenario fue desolador: “Estoy a dos minutos corriendo de Palmetto y cuando llegué el edificio estaba totalmente en escombros, mi esposa ya enterrada. No había por ahí todavía nadie, era muy temprano. Como yo gritaba desesperado, vinieron a ayudarme a buscar por la zona que creía había quedado el apartamento”, contó sobre la desesperada búsqueda.

En medio de la angustia, el comunicador presenció momentos impactantes: “Vimos una mano de un vecino que la movía, un pie de una vecina que también la movía”.

Ana Ludivia Bernal Arciniegas era una figura reconocida en el ámbito educativo de la capital vallecaucana, donde ejercía como coordinadora académica del Liceo Departamental. Quienes la conocieron destacan su dedicación a la formación pedagógica, su compromiso institucional y su labor comunitaria.

la conmovedora despedida del periodista Jorge Tobón a su esposa fallecida en el sismo de Cali Foto: Tomado de Facebook

“¿Van a ayudar o a tomarse la foto?”: el duro reclamo de un rescatista a los ‘influencers’ tras el terremoto en Colombia

Tobón rindió tributo a la memoria de su compañera sentimental, expresando gratitud por los años compartidos en el hogar y haciendo hincapié en la fortaleza de la fe que caracterizó a su esposa. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado de una imagen familiar, el periodista despidió a su pareja:

“Esposa mía, Dios decidió llevarte a trabajar en el cielo y yo me quedo trabajando en la tierra. Me vas a hacer mucha falta, gracias por hacerme tan feliz, por cuidarme. Nos veremos en el cielo”.

El periodista, quien además integra la Fundación Casa de Antioquia, afronta ahora el proceso de duelo junto a la hija fruto de su matrimonio, mientras las autoridades locales avanzan en la evaluación global de los daños estructurales y la atención de las víctimas dejadas por el evento telúrico en la capital del Valle.