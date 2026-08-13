Luto en Cali: Isabella Saavedra, la última de las trillizas víctimas del terremoto, fue encontrada sin vida

Las labores de búsqueda en lo que fue el edificio María Alvira tras el devastador terremoto del lunes concluyeron este jueves con la triste confirmación de que encontraron el cuerpo sin vida de Isabella Saavedra Caicedo, la joven de 23 años que permanecía desaparecida entre los escombros.

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Con este reporte se confirma el fallecimiento de cuatro integrantes de la misma familia, una jornada que marca uno de los puntos más complejos de la emergencia en la capital del Valle del Cauca.

Las operaciones de búsqueda y rescate en el edificio María Alvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, se mantuvieron de forma ininterrumpida desde el momento del colapso de la edificación. La localización del cuerpo de Isabella Saavedra pone fin a las labores de rastreo enfocado en este predio.

En el mismo lugar habían sido encontrados previamente sin vida sus padres, Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, así como su hermana Sofía Saavedra Caicedo. La familia se encontraba en el inmueble al momento en que se produjo la falla estructural desencadenada por el sismo.

La única integrante del núcleo familiar que logró ser rescatada con vida es Ana María Saavedra Caicedo. Tras ser extraída de los escombros por las cuadrillas de rescate, la joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la ciudad.

De acuerdo con la información médica disponible, Ana María sufrió lesiones de consideración en la zona pélvica, por lo que requirió una intervención quirúrgica especializada.

En este momento se encuentra en fase de recuperación posoperatoria bajo supervisión médica constante.

Amigos y familiares han comenzado a coordinar cadenas de apoyo para cubrir las necesidades médicas y logísticas que requerirá durante su proceso de rehabilitación.

Según el testimonio ofrecido por María Juliana Perdomo, amiga cercana de la familia y quien ha participado activamente en la solicitud de asistencia para la sobreviviente:

“Ellas (las hermanas) eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”.

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El colapso del edificio María Alvira forma parte de las afectaciones estructurales bajo evaluación por parte de las autoridades locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El caso de la familia Saavedra Caicedo representa una de las pérdidas humanas más sensibles registradas en Cali tras el evento sísmico, mientras los esfuerzos de la comunidad y del sector salud se concentran en garantizar la pronta recuperación de Ana María.