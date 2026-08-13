Impresionantes imágenes de los incendios que azotan a San Luis, el Guamo y otros 16 municipios del Tolima

En 18 municipios del Tolima los incendios forestales están causando estragos.
La Gobernación informó este jueves, 13 de agosto, que son 39 conflagraciones las que se mantienen activas en esas poblaciones.
“La situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del departamento y mantiene desplegados a bomberos, organismos de socorro, comunidad, Policía Nacional, Ejército Nacional y demás instituciones que trabajan de manera coordinada para contener las llamas”, señaló la Gobernación a través de un comunicado.
Los puntos más críticos están en los municipios de San Luis y Guamo, en el centro del departamento, a unos 80 kilómetros de Ibagué.
Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, dijo que se gestionó el apoyo con dos aeronaves AT-802 de la Policía Nacional, con el propósito de hacer descargas de agua con retardante en los puntos más complejos.
“Seguimos articulando todo el sistema para poder sobrellevar esta situación tan crítica que atraviesa nuestro departamento”, explicó.
Según la funcionaria, la operación para atacar el fuego está siendo ejecutada desde el aeropuerto Perales, donde bomberos aeronáuticos apoyan el abastecimiento de las aeronaves que participan en la extinción.
Estas son las impresionantes imágenes de los incendios que azotan Tolima. El fuego causa estragos en 18 municipios. La gobernadora Adriana Magali Matiz clama por ayuda del Gobierno nacional. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/qJZ5CqeM50— Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026
“Estamos haciendo el servicio de retanqueo de agua para las aeronaves que están haciendo la extinción de incendios. Es bastante preocupante la cantidad de incendios que hemos tenido y desde acá también hemos atendido varios”, manifestó Wilson Guerrero, bombero aeronáutico, quien explicó que el equipo disponible permite abastecer cerca de 400 galones de agua en aproximadamente un minuto y medio.
Aunque, según el funcionario, las descargas se están realizando sobre otros puntos en Ortega, Guamo, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras, mientras que el municipio de Alvarado permanece bajo declaratoria de calamidad pública y los demás municipios mantienen sus equipos desplegados para enfrentar las emergencias.
Frente a los incendios forestales que hoy enfrentamos y las condiciones que nos impone el fenómeno de El Niño, seguimos sumando capacidades para proteger la vida, nuestros bosques y nuestro territorio.— Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 12, 2026
Por disposición del presidente @ABDELAESPRIELLA , ya viene hacia el Tolima un… pic.twitter.com/bsK0CHkFjx
La gobernadora del Tolima aseguró que el Gobierno nacional envió en un vuelo del Ejército un pelotón especializado en Atención y Prevención de Desastres.
“A esto se suman dos helicópteros especializados de la @PoliciaColombia y la @FuerzaAereaCol, que fortalecerán las labores de atención y control de los incendios, que llegarán para reforzar las labores que estamos adelantando desde el departamento. Gracias, señor Presidente, por atender nuestro llamado y respaldar al Tolima cuando más lo necesita. En las emergencias, la respuesta debe ser inmediata y la presencia del Estado, contundente”, dijo.
La situación no afecta solamente al Tolima. Otros cuatro departamentos están sufriendo por su inclemencia, mientras tratan de sofocarlos con ayuda de la FAC, el Ejército y la Policía.