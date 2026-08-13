Impresionantes imágenes de los incendios que azotan a San Luis, el Guamo y otros 16 municipios del Tolima

En 18 municipios del Tolima los incendios forestales están causando estragos.

La Gobernación informó este jueves, 13 de agosto, que son 39 conflagraciones las que se mantienen activas en esas poblaciones.

Los incendios forestales mantienen en alerta al Tolima y han afectado varias hectáreas y algunas viviendas. Ante la emergencia, autoridades, organismos de socorro y organizaciones sociales convocan a los ciudadanos a sumarse con donaciones en dinero y en especie para apoyar las labores de atención. Foto: Gobernación del Tolima

“La situación ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del departamento y mantiene desplegados a bomberos, organismos de socorro, comunidad, Policía Nacional, Ejército Nacional y demás instituciones que trabajan de manera coordinada para contener las llamas”, señaló la Gobernación a través de un comunicado.

Los puntos más críticos están en los municipios de San Luis y Guamo, en el centro del departamento, a unos 80 kilómetros de Ibagué.

Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, dijo que se gestionó el apoyo con dos aeronaves AT-802 de la Policía Nacional, con el propósito de hacer descargas de agua con retardante en los puntos más complejos.

No solo fue el terremoto: incendios forestales en cuatro departamentos y la alerta en el volcán Puracé tienen en vilo a las autoridades

“Seguimos articulando todo el sistema para poder sobrellevar esta situación tan crítica que atraviesa nuestro departamento”, explicó.

Según la funcionaria, la operación para atacar el fuego está siendo ejecutada desde el aeropuerto Perales, donde bomberos aeronáuticos apoyan el abastecimiento de las aeronaves que participan en la extinción.

“Estamos haciendo el servicio de retanqueo de agua para las aeronaves que están haciendo la extinción de incendios. Es bastante preocupante la cantidad de incendios que hemos tenido y desde acá también hemos atendido varios”, manifestó Wilson Guerrero, bombero aeronáutico, quien explicó que el equipo disponible permite abastecer cerca de 400 galones de agua en aproximadamente un minuto y medio.

Cuerpo de Bomberos Santa Fe de Antioquia. Foto: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia / API

Aunque, según el funcionario, las descargas se están realizando sobre otros puntos en Ortega, Guamo, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras, mientras que el municipio de Alvarado permanece bajo declaratoria de calamidad pública y los demás municipios mantienen sus equipos desplegados para enfrentar las emergencias.

La gobernadora del Tolima aseguró que el Gobierno nacional envió en un vuelo del Ejército un pelotón especializado en Atención y Prevención de Desastres.

“A esto se suman dos helicópteros especializados de la @PoliciaColombia y la @FuerzaAereaCol, que fortalecerán las labores de atención y control de los incendios, que llegarán para reforzar las labores que estamos adelantando desde el departamento. Gracias, señor Presidente, por atender nuestro llamado y respaldar al Tolima cuando más lo necesita. En las emergencias, la respuesta debe ser inmediata y la presencia del Estado, contundente”, dijo.

UNGRD emite nuevo balance sobre el terremoto del 10 de agosto: Valle y Risaralda, con la mayor cifra de personas fallecidas

La situación no afecta solamente al Tolima. Otros cuatro departamentos están sufriendo por su inclemencia, mientras tratan de sofocarlos con ayuda de la FAC, el Ejército y la Policía.