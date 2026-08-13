Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presenta plan para atender y reconstruir viviendas afectadas por terremoto

El Gobierno presentó un plan de atención y reconstrucción para las familias afectadas por el terremoto, con una estrategia que busca responder de manera inmediata a la emergencia y avanzar, posteriormente, en la recuperación de las viviendas destruidas o afectadas.

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que el plan será desarrollado de manera articulada entre el Gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones, empresas privadas, banca, aseguradoras y cajas de compensación.

#POLÍTICA | Así será el plan de reconstrucción, que reveló el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, después una reunión entre el Gobierno y el sector constructor del país, para las familias afectadas por el terremoto.



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“La articulación entre los diferentes sectores nos va a permitir salir adelante”, señaló el funcionario.

Como primera medida, el Gobierno anunció subsidios de arriendo para las familias que quedaron sin techo. Además, se prevé la firma de un decreto para aliviar el pago de los servicios públicos de los hogares afectados, mientras se atiende la emergencia.

El sector privado también tendrá un papel central. Las empresas de construcción y los gremios del sector se comprometieron a participar en las labores de recuperación.

A través de la denominada Maquinaria Amarilla, se apoyará la remoción de escombros, mientras que el Banco de Materiales buscará, mediante las administraciones locales, generar soluciones oportunas para las comunidades damnificadas.

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Una de las principales acciones será el diagnóstico de las viviendas afectadas. A partir de la próxima semana, equipos de profesionales estarán en territorio para determinar cuántas casas requieren mejoramientos y cuáles deberán ser reconstruidas completamente.

El Gobierno plantea que la recuperación se desarrolle en dos fases. La primera estará enfocada en los mejoramientos de vivienda, mediante la concurrencia de recursos públicos, privados y territoriales.

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También se contempla el respaldo de la banca mediante créditos con tasas bajas y la participación de las aseguradoras para agilizar las soluciones a los hogares que cuenten con pólizas.

A largo plazo, la meta es atender a las más de 44.000 familias que, según el Gobierno, perdieron sus viviendas. Para ello, se buscará sumar recursos y capacidades de las empresas, entidades territoriales y cajas de compensación, con el propósito de facilitar el acceso a vivienda, mejoramientos y servicios públicos.