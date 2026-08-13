Economía

Cajas de compensación ponen en marcha millonario plan para reconstruir hogares tras el terremoto

Las entidades proponen destinar hasta 90.000 millones de pesos para reparar viviendas.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de agosto de 2026 a las 10:14 p. m.
Cajas de compensación buscan ayudar a reconstruir las ciudades afectadas.
Cajas de compensación buscan ayudar a reconstruir las ciudades afectadas. Foto: Suministrada a El País

Las Cajas de Compensación Familiar anunciaron una serie de medidas extraordinarias para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que dejó graves daños en distintas zonas del país.

Jaime Andrés Beltrán Ministro de Vivienda
Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presenta plan para atender y reconstruir viviendas afectadas por terremoto

La propuesta busca destinar hasta 90.000 millones de pesos para facilitar la reconstrucción y recuperación de los hogares damnificados, además de fortalecer la atención social y de salud para las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Entre las principales iniciativas se encuentra la solicitud de autorización al Ministerio de Vivienda para acceder a recursos del Fondo de Interés Social (FOVIS).

Estos recursos permitirían contribuir a la reconstrucción y recuperación de las viviendas afectadas, mediante alternativas de reparación, mejoramiento y reforzamiento estructural. También se contempla la entrega de subsidios para arriendo temporal y reposición de bienes esenciales que hayan sido perdidos durante el terremoto.

Las cajas de compensación señalaron que estas medidas son necesarias debido a la magnitud de las afectaciones. Algunas de sus propias instalaciones resultaron dañadas. Es el caso de Comfamiliar Risaralda, cuya sede administrativa y clínica sufrieron afectaciones considerables.

A pesar de estas dificultades, la entidad continúa prestando sus servicios y atendiendo a la población, incluso en espacios habilitados temporalmente para garantizar la atención.

Además de las ayudas relacionadas con vivienda, las entidades buscan mantener el acompañamiento integral a sus afiliados. La emergencia no solo representa pérdidas materiales, sino dificultades económicas, sociales y emocionales para miles de familias.

Por esta razón, las cajas consideran fundamental fortalecer los mecanismos de cooperación y solidaridad en los territorios afectados.

Las fotografías muestran los estragos que dejó el potente terremoto en diferentes sectores.
Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico. Foto: AFP

La propuesta también contempla medidas de apoyo para la recuperación de las comunidades y el restablecimiento de los servicios. Para las cajas, mantener la atención a sus afiliados durante la emergencia es una prioridad, especialmente cuando algunas de sus propias instalaciones permanecen afectadas.

Satélites Copernicus
Copernicus: la red de satélites que permite dimensionar la destrucción tras el terremoto en Colombia

La iniciativa requiere la autorización del Ministerio de Vivienda para comenzar a implementar los recursos destinados a la reconstrucción. De aprobarse, las medidas podrían convertirse en un respaldo importante para las familias que perdieron sus viviendas o bienes y que necesitan soluciones rápidas para recuperar sus condiciones de vida.