Cajas de compensación ponen en marcha millonario plan para reconstruir hogares tras el terremoto

Las Cajas de Compensación Familiar anunciaron una serie de medidas extraordinarias para apoyar a las familias afectadas por el terremoto que dejó graves daños en distintas zonas del país.

Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presenta plan para atender y reconstruir viviendas afectadas por terremoto

La propuesta busca destinar hasta 90.000 millones de pesos para facilitar la reconstrucción y recuperación de los hogares damnificados, además de fortalecer la atención social y de salud para las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Entre las principales iniciativas se encuentra la solicitud de autorización al Ministerio de Vivienda para acceder a recursos del Fondo de Interés Social (FOVIS).

Estos recursos permitirían contribuir a la reconstrucción y recuperación de las viviendas afectadas, mediante alternativas de reparación, mejoramiento y reforzamiento estructural. También se contempla la entrega de subsidios para arriendo temporal y reposición de bienes esenciales que hayan sido perdidos durante el terremoto.

#Atento l Asocajas presentó una propuesta al Gobierno para destinar hasta $90.000 millones del Fovis a la reconstrucción, reubicación y reparación de viviendas afectadas por el terremoto. A pesar de los daños sufridos en las sedes de varias cajas de compensación, el sistema… pic.twitter.com/m77NFXGAtf — Diario La República (@larepublica_co) August 14, 2026

Las cajas de compensación señalaron que estas medidas son necesarias debido a la magnitud de las afectaciones. Algunas de sus propias instalaciones resultaron dañadas. Es el caso de Comfamiliar Risaralda, cuya sede administrativa y clínica sufrieron afectaciones considerables.

A pesar de estas dificultades, la entidad continúa prestando sus servicios y atendiendo a la población, incluso en espacios habilitados temporalmente para garantizar la atención.

Además de las ayudas relacionadas con vivienda, las entidades buscan mantener el acompañamiento integral a sus afiliados. La emergencia no solo representa pérdidas materiales, sino dificultades económicas, sociales y emocionales para miles de familias.

Por esta razón, las cajas consideran fundamental fortalecer los mecanismos de cooperación y solidaridad en los territorios afectados.

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La propuesta también contempla medidas de apoyo para la recuperación de las comunidades y el restablecimiento de los servicios. Para las cajas, mantener la atención a sus afiliados durante la emergencia es una prioridad, especialmente cuando algunas de sus propias instalaciones permanecen afectadas.

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La iniciativa requiere la autorización del Ministerio de Vivienda para comenzar a implementar los recursos destinados a la reconstrucción. De aprobarse, las medidas podrían convertirse en un respaldo importante para las familias que perdieron sus viviendas o bienes y que necesitan soluciones rápidas para recuperar sus condiciones de vida.